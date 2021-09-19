ODTÜ'de 5 öğrenci gözaltına alındı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) 5 öğrenci, “Devrimde Kayyumsuz Mezuniyet” töreni girişinde ellerindeki pankartları ve öğrenci kimliklerini polise kontrol ettirmedikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

ODTÜ’de bugün öğrenciler tarafından düzenlenen “Devrimde Kayyumsuz Mezuniyet” törenine katılmak isteyen öğrencilerle polisler arasında gergin anlar yaşandı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Verşan Kök’ün katılımı olmadan yapılması planlanan mezuniyette, polisin öğrencilerden kimliklerini ve pankartlarını göstermelerini talep ettiği ve pankartların fotoğrafını çekmek istediği belirtildi. Sivil polis olduğu iddia edilen kişilere pankartlarını ve öğrenci kimliklerini göstermek istemeyen Hakan Kıyak, Zeynep Kıyak, Mert Ömerbeyoğlu, Tuğulka Köseoğlu ve Aşkın Kızılarslan isimli öğrencilerin gözaltına alındığı bildirildi. (ANKA)