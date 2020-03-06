Erişim engeli getirilen Odatv, yayınlarına YouTube üzerinden devam edeceğini duyurdu

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç'ın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmalarının ardından, Odatv'ye erişim engeli getirildi. Odatv'nin sosyal medya hesabından bugün yapılan bir açıklamada, yayınların Youtube'dan devam ettirileceği duyuruldu.

Ne olmuştu?

'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haber nedeniyle gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, ve muhabir Hülya Kılınç savcılık ifadelerinin ardından tutuklandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabiri Hülya Kılınç'ın tutuklanmasının ardından Odatv internet sitesine erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Siteye giriş yapılamazken; girmeye çalışan kullanıcılar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun idari tedbir kararı ile karşılaşıyor. Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın ise Türkiye'de kararın ilk olduğunu belirterek "Karar için Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurulması gerekiyor. Süreci takip edeceğiz, yarın Barış Pehlivan'ın ifadesi için adliyede olacağız" dedi.

Kararın ardından Oda TV'nin sosyal medya hesabından açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "2007 yılında kurulan http://Odatv.com'a, BTK tarafından verilen idari tedbir kararı gereği erişim sağlanamamaktadır. Yayın hayatımızda ilk kez gerçekleşen bu duruma karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı okurlarımıza duyururuz" denilmişti.

TIKLAYIN - Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklandı

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