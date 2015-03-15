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Politika

Öcalan'ın Newroz mesajı görüntülü mü olacak? İşte karar...

Hükümetle yapılan ortak açıklamanın ardından Abdullah Öcalan'ın Newroz mesajının yazılı mı, görüntülü mü olacağının kararı verildi

15 Mart 2015 16:56

Abdullah Öcalan'ın, 21 Mart günü Diyarbakır'da yapılacak Nevruz kutlamalarında kamuoyuna açıklanacak mesajının, beklendiği gibi görüntülü ya da sesli değil, yazılı olacağı öğrenildi.

Çözüm süreci konusunda Türkiye kamuoyunun günlerden bu yana tartıştığı "Abdullah Öcalan 'ın 21 Mart günü Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında açıklanacak mesajının nasıl duyurulacağı" konusu belli oldu. Öcalan'ın mesajının yazılı olacağı ifade edildi.

HDP, mesajın görüntülü yada sesli olmasını isterken, mesajın Öcalan tarafından kaleme alınacak olan yazılı bir mesaj olacağı belirtildi. HDP heyetinin hükümet yetkilileri ile yaptığı görüşmede gündeme gelen görüntülü ya da sesli mesaj talebi uygun görülmeyince mesajın daha önceki Nevruz'da olduğu gibi yine 'yazılı' olması kararlaştır.

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