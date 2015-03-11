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KCK: Öcalan kongreye katılmadan silahları bırakma kararı almayız

'Niyet beyanı ayrı, silah bırakacaklar çağrısı apayrı bir şeydir'

11 Mart 2015 10:17

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanları Cemil Bayık ve Besê Hozat, sürece dair açıklamalar yaptı. Hükümet ve HDP yetkililerinin 28 Şubat’ta Dolmabahçe’de yaptığı açıklamanın ardından gözler Kandil’e, KCK yöneticilerinin açıklamalarına çevrilmişti. Dolmabahçe açıklamasının ardından en çok merak edilen, Öcalan’ın silah bırakma gündemiyle yaptığı kongre çağrısına PKK’nin ne yanıt vereceğiydi. Bayık, PKK kongresinin toplanıp karar alabilmesi için hükümetin atması gereken adımlar olduğunu söyledi. "PKK silah bırakacak açıklamalarını” seçim propagandası olarak nitelendiren KCK Eşbaşkanları, Silahların ancak Abdullah Öcalan’ın bizzat katılacağı bir kongrede karara bağlanabileceğini söyledi. Yani PKK bu kararı Öcalan serbest kalmadan açıklamayacak.

Hozat ve Bayık, hükümet ve HDP’nin Dolmabahçe açıklamasından sonra gazeteci Banu Güven’e konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bayık, “Bu adımları atmadan hareketimize, halka, Türkiye demokrasi güçlerine güven vermeden kongrenin toplanması, kongrenin onların belirttiği gibi kararlar alması düşünülemez” dedi.

 

Hozat: Çağrı bir niyet beyanı, talimat değil

 

KCK Eşbaşkanı Besê Hozat da Öcalan’ın çağrısı için “talimat değil, niyet beyanı” dedi. 

“Niyet beyanı ayrı, silah bırakacaklar çağrısı apayrı bir şeydir” diyen Hozat, “Biri talimattır, kesin bir karardır, ifadedir, diğeri de sürecin önünün açmak için, müzakere sürecinin 10 başlık üzerinden geliştirilmesi üzerinden iyi niyet yaklaşımıdır. Yeniden bir şans tanımadır. Sürecin önünü açmadır. Birbirinden farklı yaklaşımlardır” ifadelerini kullandı.

 

KCK’nin talepleri

 

KCK Eşbaşkanı Bayık, beklentilerini de sıraladı, ilk olarak da Meclis’te görüşmeleri devam eden İç Güvenlik Paketi’nin geri çekilmesi veya değiştirilmesini istedi.

 

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