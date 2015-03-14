T24 LogoT24 Logo
Gündem

Abdullah Öcalan'ın yeni mahkûm arkadaşları belli oldu

İmralı'da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası çeken Abdullah Öcalan'ın yeni cezaevi arkadaşları 4 PKK'lı mahkûm oldu

14 Mart 2015 22:24

İmralı adasında çarptırıldığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan'ın isteği üzerine 4.5 yıl önce yanına verilen 5 mahkum başka cezaevlerine nakli yapılırken, yerlerine gelecek 4 PKK'lı mahkum da belli oldu.

Bu mahkumların 2'si Diyarbakır ve 2'si de Nazilli cezaevlerinden İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderilecek.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Kenya'da yakalandıktan sonra getirildiği İmralı adasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Öcalan'ın yanına Kasım 2009’da terör örgütü PKK davalarından mahkum olan Şeyhmus Poyraz, Bayram Kaymaz, Cumali Karsu ve Hasbi Özdemir ile TİKKO davasından hükümlü Hakkı Alpan gönderilmişti. 

İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde yaklaşık 4.5 yıldır kalan ve haftanın belirli günlerinde Öcalan ile bir araya gelen PKK'lı mahkumlardan Şeyhmus Poyraz ve Bayram Kaymaz bugün Kocaeli F Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 

İki mahkum deniz yoluyla limana getirildikten sonra karayolu ile Kocaeli’ye gönderildi. Diğer mahkumlar PKK'lı Cumali Karsu ve Hasbi Özdemir ile TİKKO'cu Hakkı Alpan'ın ise helikopterle Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne gönderilecekleri bildirildi. 
İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden gönderilen 5 mahkumun yerine, Diyarbakır ve Nazilli cezaevlerinden 4 PKK'lı mahkumun kısa sürede nakledileceği öğrenildi.

 

ETİKETLER

abdullah öcalanimralı adasıpkkmahkum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24