Abdullah Öcalan'ın yeni mahkûm arkadaşları belli oldu

İmralı adasında çarptırıldığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan'ın isteği üzerine 4.5 yıl önce yanına verilen 5 mahkum başka cezaevlerine nakli yapılırken, yerlerine gelecek 4 PKK'lı mahkum da belli oldu.

Bu mahkumların 2'si Diyarbakır ve 2'si de Nazilli cezaevlerinden İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderilecek.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Kenya'da yakalandıktan sonra getirildiği İmralı adasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Öcalan'ın yanına Kasım 2009’da terör örgütü PKK davalarından mahkum olan Şeyhmus Poyraz, Bayram Kaymaz, Cumali Karsu ve Hasbi Özdemir ile TİKKO davasından hükümlü Hakkı Alpan gönderilmişti.

İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde yaklaşık 4.5 yıldır kalan ve haftanın belirli günlerinde Öcalan ile bir araya gelen PKK'lı mahkumlardan Şeyhmus Poyraz ve Bayram Kaymaz bugün Kocaeli F Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

İki mahkum deniz yoluyla limana getirildikten sonra karayolu ile Kocaeli’ye gönderildi. Diğer mahkumlar PKK'lı Cumali Karsu ve Hasbi Özdemir ile TİKKO'cu Hakkı Alpan'ın ise helikopterle Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne gönderilecekleri bildirildi.

İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden gönderilen 5 mahkumun yerine, Diyarbakır ve Nazilli cezaevlerinden 4 PKK'lı mahkumun kısa sürede nakledileceği öğrenildi.