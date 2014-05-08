'Öcalan ile hükümet anlaştı' iddiasına HDP'den yalanlama

İmralı heyetinde yer alan HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan’la devlet heyeti arasında iki görüşme yapıldığını ve bu görüşmelerde iki konuda mutabakat sağlandığını iddia etti. Buldan, mutabakat sağlanan iki konuyu, “Bölgesel Özerk Yönetim Yasası ve “Demokratik Sivil Toplum Yasası” olarak açıkladı. Ancak haberle ilgili HDP'den yapılan açıklamada haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

'Gerçeği yansıtmıyor'

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, haberde Buldan'a dayandırılan, PKK Lideri Öcalan ile Hükümet arasında "Bölgesel Özerk Yönetim Yasası ve Demokratik Sivil Toplum Yasası konusunda hükümetle uzlaşmaya varıldığını" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır. Haberin devamından da anlaşılacağı üzere Buldan'ın 'Hükümetle uzlaşmaya varıldı' şeklinde herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır. Buldan, İmralı'da devlet heyeti ile Öcalan arasında süren görüşmelerin olumlu geçtiğine dair edindikleri izlenimi kamuoyuyla paylaşmıştır" denildi.