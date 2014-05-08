'Öcalan ile hükümet anlaştı' iddiası

İmralı heyetinde yer alan HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan’la devlet heyeti arasında iki görüşme yapıldığını ve bu görüşmede iki konuda mutabakat sağlandığını iddia etti. Buldan, mutabakat sağlanan iki konuyu, “Bölgesel Özerk Yönetim Yasası ve “Demokratik Sivil Toplum Yasası” olarak açıkladı.

İmralı’da Abdullah Öcalan’la yaptıkları son görüşmeyi Milliyet’ten Namık Durukan’a değerlendiren Buldan, devlet heyeti ile Öcalan arasında iki konuda anlaşma sağlandığını iddia etti.

İki görüşme yapıldı

Son görüşmeyi aktarırken, “Öcalan’ı hiç bu kadar morali yüksek görmemiştim. Çözüm sürecinde ısrarlı” diyen Buldan, seçimlerden sonra devlet heyeti ile Öcalan arasında iki görüşme yapıldığını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Efkan Ala ile ortak toplantı yapma konusunda bakanlara teklif sunduklarını belirten Buldan, olumlu yanıt gelmesi halinde hafta sonu görüşme yapılabileceğini ifade etti.

Buldan, Öcalan’la yapılan görüşme ve detayları konusunda şu bilgileri verdi:

Devletle konsensüs sağlandı: Şimdiye kadar yaptığımız görüşmelerden şunu çıkarabiliyoruz. Son yaptığımız görüşme en olumlu ve en moralli yapılan toplantıydı. Bunu da şuna bağlıyoruz; Sayın Öcalan bir sefer değil, bizden önce devlet heyeti ile iki kez görüştü. Muhtemelen taleplere ilişkin, olması gerekenlere ilişkin. Bir konsensüs sağladılar devletle Sayın Öcalan kendi aralarında. O moralin, o kararlılığın izlenimini ben oradan aldım diye düşünüyorum.

Öcalan iki yasada ısrarlı: Bazen görüşmelerimiz çok gergin geçiyor ama son görüşme gerçekten çok olumlu bir görüşmeydi. Sayın Öcalan açısından söylüyorum; o moralli olduğu zaman toplantı da gerginlik olmadan geçiyor ve çok sağlıklı bir görüşme oluyor. Son görüşme de öyle idi. Muhtemelen devlet heyeti ile yaptığı görüşme de olumlu geçmiş. (Mutabakata mı varılmış?) Evet, evet. İki tane yasanın çıkması konusunda Sayın Öcalan çok ısrarlı. Daha önce de yasalar öneriyordu. Müzakere Çerçeve Yasası diyordu, Hakikatleri Araştırma Komisyonu’nun kurulması yönünde çok yoğun çaba gösteriyordu. ‘Mutlaka çıkması gerekir’ diyordu, ama bu seferki görüşmede iki tane yasadan bahsetti. ‘Bu iki yasa çıkarsa Kürt sorunu bu çerçevede çözüme kavuşacak’ dedi. Bizim gözlemlerimiz, bizim aldığımız izlenim şu ki; bu konuda bir şey var. Olumlu bir hava var. O yüzden ben de görüşen biri olarak umutluyum. Sürecin ilerleyeceğine dair, sürecin sorunsuz bir şekilde çözüme kavuşacağına dair umudum var. Tabii ki hükümetin de bu konuda, pratik olarak önümüze koyması lazım.