T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ocak ayında örtülü ödenekten 103.4 milyon lira harcandı!

Geçen yılın Mart ayında Cumhurbaşkanlığı'na örtülü ödenekten harcama yapma yetkisi verilmişti

16 Şubat 2016 10:44

Hükümet ve Cumhurbaşkanlığı’na kullanma yetkisi verilen “örtülü ödenekten” ocak ayında 103.4 milyon lira harcama yapıldı. Güvenlik ve savunmaya yönelik olarak da bütçeden ocak ayında 24 milyon lira harcama gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşme tablolarını yayınladı. Geçen yıl toplam 4.2 milyar lira harcama yapılan güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları için bu yılın ilk ayında 24 milyon 64 bin lira harcandı. İstihbarat personeli giderleri için de bütçeden ocak ayında 101.9 milyon lira harcama yapıldı. Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı’na kullanma yetkisi verilen ve bütçede “gizli hizmet giderleri” olarak yer alan “örtülü ödenekten” geçen yıl toplam 1.7 milyar lira harcama gerçekleştirilmişti. “Örtülü ödenekten” bu yılın ilk ayında 103 milyon 432 bin lira harcama yapıldı.

Öte yandan Başbakanlık ocakta bütçeden 128 milyon 262 bin lira harcama yaptı. Cumhurbaşkanlığı’nın bütçeden yaptığı harcamalar ise 12 milyon 366 bin lira oldu. Cumhurbaşkanı ödeneği de ocak ayı için 49 bin lira oldu. Milletvekillerinin ilaç giderleri için 51 bin lira harcandı.

2015 yılının mart ayında AKP'nin Meclis'ten geçirdiği torba kanunla Cumhurbaşkanlığı'na da örtülü ödenekten harcama yapma yetkisi verilmişti.

ETİKETLER

paraörtülü ödenekcumhuriyetmustafa çakırcumhurbaşkanlığıbaşbakanlık

İlgili Haberler

Erdoğan'a örtülü ödenek tepkisi: Saray'da yeni bir MİT mi kuruluyor?

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, cumhurbaşkanına örtülü ödenek sağlanmasının başka bir devlet anlamına geldiğini söyledi

Örtülü ödenek harcamaları, geçen yılı ikiye katladı!

AKP hükümeti, 7 Haziran sonrasında geçici olarak görevde...

Cumhurbaşkanlığı'na örtülü ödenek yetmedi, bütçe 546 milyona çıktı

Cumhurbaşkanlığı'nın yılın ilk 5 aylık döneminde 77 milyon lira olan harcaması seçimden sonraki 3 ayda iki kat arttı

AKP iktidarında örtülü ödenekten harcama 17 kat arttı

Toplam örtülü ödenek harcaması 9,2 milyar lirayı geçti

Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra örtülü ödenek ne kadar arttı?

Örtülü ödenek, AKP'nin iktidarda olduğu 13 yıl boyunca 17 kat artış sağladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24