Ocak ayında örtülü ödenekten 103.4 milyon lira harcandı!

Hükümet ve Cumhurbaşkanlığı’na kullanma yetkisi verilen “örtülü ödenekten” ocak ayında 103.4 milyon lira harcama yapıldı. Güvenlik ve savunmaya yönelik olarak da bütçeden ocak ayında 24 milyon lira harcama gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşme tablolarını yayınladı. Geçen yıl toplam 4.2 milyar lira harcama yapılan güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları için bu yılın ilk ayında 24 milyon 64 bin lira harcandı. İstihbarat personeli giderleri için de bütçeden ocak ayında 101.9 milyon lira harcama yapıldı. Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı’na kullanma yetkisi verilen ve bütçede “gizli hizmet giderleri” olarak yer alan “örtülü ödenekten” geçen yıl toplam 1.7 milyar lira harcama gerçekleştirilmişti. “Örtülü ödenekten” bu yılın ilk ayında 103 milyon 432 bin lira harcama yapıldı.

Öte yandan Başbakanlık ocakta bütçeden 128 milyon 262 bin lira harcama yaptı. Cumhurbaşkanlığı’nın bütçeden yaptığı harcamalar ise 12 milyon 366 bin lira oldu. Cumhurbaşkanı ödeneği de ocak ayı için 49 bin lira oldu. Milletvekillerinin ilaç giderleri için 51 bin lira harcandı.

2015 yılının mart ayında AKP'nin Meclis'ten geçirdiği torba kanunla Cumhurbaşkanlığı'na da örtülü ödenekten harcama yapma yetkisi verilmişti.