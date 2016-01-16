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AKP iktidarında örtülü ödenekten harcama 17 kat arttı

Toplam örtülü ödenek harcaması 9,2 milyar lirayı geçti

16 Ocak 2016 13:32

AKP’nin iktidar döneminde başbakanlığın örtülü ödenekten yaptığı harcamalar 17 kat arttı. Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker’in Maliye ve Başbakanlık verilerinden yola çıkarak yaptığı hesaplamaya göre AKP iktidarı boyunca kullanılan toplam örtülü ödenek harcaması, 9.2 milyar TL’yi geçti.

2002 Kasımı’nda iktidara gelen AKP’nin ilk bütçe yılı olan 2003 yılında, örtülü ödenek harcaması 103 milyon TL’ydi. 2015’te örtülü ödenek harcaması, toplam 1 milyar 773 milyon 235 bin TL’ye ulaştı.  Çiğdem Toker’in hesaplamasına göre bu rakam 13 yıl boyunca örtülü ödenekte 17 katın üzerinde bir artışı ifade ediyor.

Harcama alanları, yasa gereği gizli tutulan ve hesabı verilmeyen örtülü ödenek, bütçede “gizli hizmet gideri” başlığıyla geçiyor. Başbakan’ın emrine, her yıl genel bütçe başlangıç ödeneklerinin binde 5’i tutarında verilen harcama yetkisi, geçen mart ayında Cumhurbaşkanı’nın da kullanımına açılmıştı.

 Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

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