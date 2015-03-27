Erdoğan'a örtülü ödenek tepkisi: Saray'da yeni bir MİT mi kuruluyor?

Muhalefet, Torba Yasa görüşmelerine eklenen bir maddeyle Cumhurbaşkanlığı bütçesine örtülü ödenek verilmesinin, Anayasa'ya göre tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğu olmayan istihbarat faaliyetlerinin yürütemeyeceği itirazında bulundu.

Cumhurbaşkanının hükümet yetkilerini yani ircanın yetkilerini kullanması da Anayasa aykırılık olarak ifade edildi. Muhalefetin, örtülü düzenlemesinde, Hakan Fidan, Saray’da özel istihbarat örgütü ve Saray’da paralel devlet kurulması gibi çok sayıda iddialara dikkat çekiyor.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Bu Hakan Fidan operasyonu mu?” sorusuna, “Hakan Fidan üzerinde ciddi şekilde devlette istihbarat ve yetki çatışması olduğunu görüyoruz. Fidan'ın Cumhurbaşkanına rağmen Başbakanın isteğiyle milletvekili adayı olmasını sonra da Cumhurbaşkanının baskısıyla geri dönmesini hep beraber izledik” yanıtı verdi.



Tezcan, bundan sonra istihbarat çatışması olasılığına dikkat çekerek, “Nasıl istihbarat çatışması” sorusuna ise, "Devlet içinde birden fazla istihbarat çatışması devletin çökmesi demektir. Devleti çökertecek bir çatışma olabilir” yanıtı verdi.

'Artık Saray'da başka bir devlet vardır'

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de, düzenlediği basın toplantısında, “Artık örtülü ödeneği ile sarayda başka bir devlet vardır. Türkiye'de böyle bir tabloda kendisini Başbakan zanneden bir kişi vardır. Dün gece hükümet meşruiyetini kaybetti” dedi.

Örtülü ödenek maddesinde değişiklik yapıldı

688 sayılı Torba yasaya “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu'nun "örtülü ödenek" maddesinde değişiklik yapan son dakika önergesiyle yeni bir madde ihdas edildi. İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk’ün imzasıyla sunulan önerge, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu'nun "örtülü ödenek" maddesinde değişiklik yapıldı. Önergenin gerekçesinde, "Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ile olağanüstü hizmetlerle ilgili devlet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine de örtülü ödenek konulması" ifadesi yer aldı.

CEVDET YILMAZ: CUMHURBAŞKANLIĞININ KARARNAMESİYLE

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, önergeyle ilgili milletvekillerinin sorularına, "Bu kararname Başbakanlığın bütçesiyle ilgili değil, sadece Cumhurbaşkanı'nın örtülü ödeneği kullanımına ilişkin düzenleme Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gerçekleşmiş olacak bu yasalaştığı takdirde. Diğer türlü Başbakanlığın nasıl kullanacağına ilişkin hususlar kanunda ayrıca düzenlenmiş durumda. İkisi ayrı ayrı düzenlemelere tabi olmuş olacak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Başbakanlığa ilişkin hususların düzenlenmesi söz konusu değil. Kanunda Meclisimizin iradesiyle ilave birtakım hususların eklenmesini doğrusu ben hiçbir sakınca görmüyorum" yanıtını verdi.

Muhalefet 'Anayasa'ya aykırı' diyor

-Anayasa'nın bütçeyle ilgili düzenlemesine de aykırı. Cumhurbaşkanlığı bütçesinde olmayan bir ödenek kaleminin ihdası öngörülüyor. Bütçe Kanunu'nun yasalaşma sürecine paralel bir süreç gerektirdiği için, Anayasa'nın 163'üncü maddesine de aykırı.

- 5018'te "Örtülü ödenek" başlıklı 24'üncü maddeyi değiştiriyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın yetkilerine ortak oluyor. Teklifin "Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki ödenekler bakımından ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında yer alan hususlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenir.

- Anayasa'ya göre, Cumhurbaşkanı tarafsızdır. Cumhurbaşkanı yürütmeyle ilgili görevlerinden dolayı tarafsız olması nedeniyle sorumsuzdur. Sorumluluğu olmayan, Anayasa gereği sorumsuz olan bir Cumhurbaşkanına istihbarat hizmetleriyle ilgili, doğrudan yürütmeyle ilgili, devletin gizli istihbarat faaliyetleriyle ilgili bir işlemi, bir görevi vermek mümkün değildir.