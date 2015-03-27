Torba Kanun'da 'Cumhurbaşkanı için örtülü ödenek yetkisi' sürprizi

20 saati aşkın süredir Meclis Genel Kurulu’nda son dakika sürprizi yaşandı. Hükümet, Torba Kanun teklifine Cumhurbaşkanı'nın örtülü ödenek kullanımına ilişkin yeni bir madde ihdas edilmesi için önerge verdi. Önerge Meclis'te kabul edildi.

Önergenin gerekçesinde, “Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ile olağanüstü hizmetlerle ilgili devlet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine de örtülü ödenek konulması” ifadesi yer aldı.

Davutoğlu'nun yetkileri Erdoğan'a devredilecek

Bir anlamda Cumhurbaşkanının Başbakanın örtülü ödenekle igili yetkilerini kullanması anlamına geliyor. CHP ve MHP önergenin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu. İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk’ün milletvekili olmadığına dikkat çekilerek düzenlemenin iç tüzüğe aykırı olduğu belirtildi.

Oktay Vural: Cumhurbaşkanı istihbaratçı mı, MİT'çi mi ya?

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Anayasa gereğince Cumhurbaşkanı'na tanınan görevler içinde istihbarat yapmanın olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı makamının yürütmeyle ilgili görevleri tadat edilmiştir. Cumhurbaşkanı makamının bunun dışında hiçbir görevi yoktur. Anayasa gereğince Cumhurbaşkanı'na tanınmamış bir görevi ifa etmek amacıyla bir ödenek konulması mümkün değil. Yürütmeyle ilgili yapacağı görevleri Anayasa'da tadat edilmiştir. Tadat edilen bu görevler içerisinde istihbarat yapmak, kapalı istihbarat, kapalı savunma hizmetleri gibi birtakım şeyler yazılı değildir. Yazılı olmayan bir görevi ifa etmek üzere kaynak vermek mümkün değildir. Bu, filli olarak Cumhurbaşkanı'nın görevlerini farklı bir şekilde yaptırma eğilimidir. Cumhurbaşkanı istihbaratçı mı, MİT'çi mi ya?" dedi.



CHP'li Hamzaçebi: Bu Anayasal darbedir

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de önergenin işleme konulmasının mümkün olmadığını ifade ederek, Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürdü. Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olduğunu belirten Hamzaçebi, "Anayasa gereği sorumsuz olan bir Cumhurbaşkanı'na istihbarat hizmetleriyle, doğrudan yürütmeyle, devletin gizli istihbarat faaliyetleriyle ilgili bir işlemi, görevi vermek mümkün değildir. Bu önergeyle parlamenter sistem bekleme odasına alınmış olacak. Bu Anayasal darbedir. Cumhurbaşkanı'na örtülü ödenek verilmektedir ve normal örtülü ödenek sisteminden de ayrılınmaktadır. Örtülü ödenek bugüne kadar başbakanların namusuna emanet edilmiş olan bir paradır, o kullanır. Bir sistem kurulmuştur; başbakanın örtülü ödenekten kullandığı rakamlarla ilgili olarak başbakan kimseye hesap vermez. Bu sisteme göre oradan yapılan harcamalar başbakan, maliye bakanı ve ilgili tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir; üçlü bir sistem vardır. Şimdi, Hükümetin vermiş olduğu önergeyle bu üçlü sistem terk ediliyor; bunun nereye harcanacağı, kime verileceği konusunda Cumhurbaşkanı hiç kimseye hesap vermeyecek" diye konuştu.

AKP'li Ahmet Aydın: Ödenek tahsislerinin olması gayet doğal





AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın ise Cumhurbaşkanı'nın devletin başı olduğunu, devletin milli egemenliğinden de sorumlu bulunduğunu ifade ederek, "Devletin yüksek menfaatleri açısından yapılması gereken işlemleri yapmak, yürütmek üzere görev almıştır. Bu milli menfaatlere uygun olarak yürüteceği işlerde birtakım ödenek tahsislerinin olması da gayet doğaldır. Bunun doğal karşılanması lazım. Devletin başı olması sıfatıyla, aynı zamanda bu ülkenin başkomutanı sıfatıyla kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, yine devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleriyle devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili devlet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine de bu ödeneğin konulması gerekli durumdadır. Dolayısıyla, bunun devletimizin bir numaralı olan, devleti temsil eden o makama yakışır tarzda da bence burada bu Mecliste yaşayan bütün siyasi parti gruplarının da buna destek olması gerekir diye düşünüyorum" dedi.



Yakut, CHP ve MHP'nin itirazlarını sürdürmesi üzerine birleşime ara verdi. Verilen arada da muhalefet ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma sürdü. Birleşim yeniden açıldığında tartışma devam etti.

'Davutoğlu'nun bundan haberi var mı?'



CHP Grup Başkanekili Engin Altay, "Davutoğlu'nun bundan haberi var mı yok mu? Olduğunu zannetmiyorum. Örtülü ödenek Başbakanlığa belli gerekçelerle tahsis edilmiş. Cumhurbaşkanı'nın siyasi amacı olur mu? Cumhurbaşkanı kendisine verilen görevleri yapar; yasama, yürütme ve yargıyla ilgili...Sarayda bıldırcın çiftliği kurabilir ama istihbarat timi kullanamaz. Madem o kadar emin, '400 verin' diyor, beklesin iki ay sonra 400'ü alıp sistemi değiştirince yapsın. Devletin kabuğunu, özünü değiştiriyorsunuz. Anayasayı ayaklarınızın altına alıp çiğnemeye çalışıyorsunuz. Anayasa'nın özünü ve ruhunu iğfal ettiniz" ifadelerini kullandı.

MHP'li Vural, "Önergeyle kendinizi inkar ediyorsunuz. Bu hukuki değildir, fili durumdur. Fiili durumlarla devlet yönetilmez. Hükümeti temsil etmeyen biri önerge veremez. Yetkisiz temsil olur. Bu tamamen darbe anlayışıyla getirilmiştir" görüşünü savundu.

CHP'li Hamzaçebi, bugüne kadar hiçbir Cumhurbaşkanı'nın örtülü ödenek istemediğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu istemesinin nedenleri var. Bunun, MİT'te yaşanan son gelişmelerle bağlantısı var. MİT içinde yasadışı yapıyı kendine bağlamak istemektedir. Türkiye'de artık gizli kapaklı operasyonlar bu düzenlemeden sonra Erdoğan'ın talimatıyla çok daha rahat yapılıyor olacak. Bu parlamenter sistem ve Başbakan'a ihanettir" dedi.

