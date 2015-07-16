Örtülü ödenek harcamaları, geçen yılı ikiye katladı!

TBMM’de bu yıl torba yasaya eklenen bir düzenlemeyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da kullanımına açılan örtülü ödenekte, yılın ilk yarısındaki harcama, geçen yılın aynı dönemini ikiye katladı. Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, geçen yılın ilk 6 ayında örtülü ödenekten 439 milyon TL harcama yapılırken, bu yılın aynı döneminde yapılan harcama 796 milyon 612 bin TL’ye ulaştı.

Şubat birinci, haziran ikinci

Ocak-Haziran dönemi bütçe sonuçlarına göre, 2015 yılı haziran ayında örtülü ödenekten 167 milyon 738 bin TL’lik harcama yapıldı. Sözkonusu rakam, şubat ayındaki 214 milyon 91 bin TL’lik harcamadan sonra 2015 yılındaki en yüksek örtülü ödenek harcaması oldu. Bütçe sonuçları, geçen yılla bu yılki örtülü ödenek harcamaları arasında iki kata varan bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Rakamlara göre 2014 yılı haziran ayı örtülü ödenek harcaması, 14 milyon TL düzeyinde kalmıştı. Bu yıl haziran ayında 167 milyon TL’lik harcama yapıldığı dikkate alındığında ise geçen yılın haziran ayıyla bu yılın haziran ayı arasında örtülü ödenekten yapılan harcamada 10 katı aşan bir artış yaşandığı da dikkat çekiyor. Yılın ilk 6 ayında 796 milyon 612 bin liralık harcamanın ne kadarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ne kadarlık bir kısmının ise Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından harcandığına ilişkin detaylar ise bütçe sonuçlarında yer almıyor.

Örtülü ödenek harcamaları

2014 (MİLYON TL) 2015 (MİLYON TL)

OCAK: 108.708 OCAK: 109.827

ŞUBAT: 28.962 ŞUBAT: 214.091

MART: 108.758 MART: 144.348

NİSAN: 60.137 NİSAN: 51.487

MAYIS: 118.472 MAYIS: 109.121

HAZİRAN: 14.015 HAZİRAN: 167.738