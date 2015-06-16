Örtülü ödenekte mayıs patlaması; 'Cumhurbaşkanı mitingleri' harcamaları ikiye katladı!

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, kamuoyunda tartışma konusu olan örtülü ödenek harcamalarıyla ilgili olarak, Nisanda 51.5 milyon TL olan örtülü ödenek harcamasının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim mitingleri yaptığı mayıs ayında 109.1 milyon TL’ye ulaştığını yazdı.

Toker'in Cumhuriyet'te "Seçimde iki kat örttüler" başlığıyla yayımlanan (16 Haziran 2015) yazısı şöyle:

Bütçedeki örtülü ödenek harcamaları, “tarafsız” Cumhurbaşkanı’nının kullanımına da tahsis edilmesinden bu yana daha dikkatli bir takibi hak ediyor.

Meclis’teki son Torba Kanun görüşmeleri sırasında, sabaha karşı yapılan tek maddelik yasa değişikliğiyle, artık sadece Başbakan değil, Cumhurbaşkanı da “gizli hizmet” harcaması yapabiliyor.

Para nereye gitti?

Nisan ayındaki bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olması kadar olumsuz bir başka sonucu ise örtülü ödenek harcamalarının ne kadarının, Cumhurbaşkanı tarafından kullanıldığını bilmiyor olmak. Çünkü Cumhurbaşkanı’nın kullanacağı örtülü ödeneğin usul ve esasları, aynı değişikliğe göre Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile belirlenecekti. Bu kararnamenin bu saate kadar çıkmış olması ise kesine yakın bir olasılık.

Gelgelelim, yürütme organı işlemleri açısından, Resmi Gazete’de yayımlanmayan bir kararname olduğu için, halkın, bu usul ve esasların ne olduğunu bilme ihtimali yok.

Bu sebeple, her ayın 15’inde açıklanan bütçe rakamlarındaki örtülü ödenek harcaması, bize sadece bu tutarı Başbakan ile Cumhurbaşkanı’nın birlikte harcadığı mesajını veriyor. Bununla birlikte, harcama artışı ile harcama yapılan ayın “özelliği”, bazı tahminlerde bulunmaya engel değil.

Dün açıklanan bütçe gerçekleşmelerine göre mayısta 109 milyon 121 bin TL örtülü ödenek harcaması yapıldı. Bu tutar, nisan ayındaki 51.5 milyon TL’lik harcamanın iki katından fazla.

Mitinglere gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mayıs ayı boyunca 7 Haziran seçimleri için yaptığı mitingleri düşündüğümüzde, bu artışın bir kısmının, mitinglerin finansmanı için kullanıldığı, uzak bir olasılık değil.

Bu kuşkunun iki önemli sebebi var:

- Mayıs ayı bütçesinde, Cumhurbaşkanlığı ödeneğinde herhangi bir artış gözlenmiyor. Ocak ayından bu yana 44 milyon TL olarak gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ödeneği, mayıs ayında da aynı düzeyi korumuş.

- Örtülü ödenek artışının Erdoğan’ın mitinglerinde kullanılmış olma ihtimalini güçlendiren ikinci durum ise bizzat Erdoğan’ın kendi açıklaması.

Erdoğan 2 Mayıs tarihinde Diyarbakır’da katıldığı toplu açılış töreninde “Devletin parasıyla geziyorum. Bu benim en doğal hakkım” demişti.

Mayıs ayıyla birlikte bu yılın ilk beş ayındaki örtülü ödenek harcamaları toplamda 628 milyon 874 bin TL’ye ulaştı.