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Sağlık

Obeziteyle mücadele için sağlık 'tim'leri kuruluyor

Sağlık personelinin obeziteyle mücadele konusunda bilgi düzeyinin artırılması için hizmetiçi eğitim programlarına ağırlık verildi

11 Kasım 2014 16:21

Obeziteyle mücadelenin daha etkili yürütülmesi amacıyla illerde farklı kesimlere eğitim verecek timler oluşturulacak. Sağlık Bakanlığınca obeziteyle mücadelede görevli hekim, hemşire, ebe ve diyetisyenler, toplumda fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme konularında davranış değişikliği oluşturmaya çalışacak.

Sağlık Bakanlığı, başta çocuklar ve gençler olmak üzere, tüm toplumu etkileyen obeziteyle etkin mücadele edilmesi, toplumun bilgi düzeyinin artırılması, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması, böylece obezite ve bununla ilişkili hastalıkların görülme sıklığının azaltılması amacıyla "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" yürütüyor.

 

Sağlık personeline obeziteyle ilgili eğitim verilecek

 

Bu programın bir parçası olarak, sağlık personelinin obeziteyle mücadele konusunda bilgi düzeyinin artırılması için hizmetiçi eğitim programlarına ağırlık verildi. Ekim ayında aile sağlığı merkezinde görevli doktor, ebe, hemşireler için "Obezite ile Mücadele İl Eğitici Eğitimi" düzenleyen Sağlık Bakanlığı, kasımın son haftasında da diyetisyenleri eğitecek. Sağlık Bakanlığının eğitimi sırasında bu görevlilere obezite, izlemi, fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme ile bu konularda davranış değişikliği yaratılması konularında bilgiler verilmesi amaçlandı.

Bu eğitimi alan görevliler, illerde adeta "obeziteyle mücadele timi" gibi görev yapacak, hem meslektaşlarına hem de topluma ulaşarak obeziteyle mücadelede aktif rol alacak.

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