Obeziteden korumak için çocuklara su içirin

Çocukluk döneminde obezitenin önlenmesi için, çocuklara yemekle beraber yalnızca su verilmesi tavsiyesinde bulunan beslenme uzmanları “şekerli içeceklerin 'boş kalori kaynakları' olduğunu ve insanların yemekle beraber su içme alışkanlıkların kaybettiklerini” belirtti. Dünyanın önde gelen şeker üreticilerinden AB Sugar, 'yalnızca tek bir içeriğin şeytanlaştırılmasının' obezite salgınının çözümü olmadığını ifade etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, AB Sugar gıda bilimi ünitesinin başı Dr. Julian Cooper, “Şekeri hedef almanın 'sihirli değnek' olmadığını belirtip, insanların yaptıkları egzersizle aldıkları kalori arasında denge kurmaları gerektiğini” ifade etti. Günlük alınan kalorinin yüzde 11'inden fazlasının şeker, bal, şurup ve meyve suyundan gelmemesi tavsiye ediliyor.

Özellikle çocukların sağlıklı kalori alımı dengesini tutturamadıkları belirtiliyor.

İngiltere Kamu Sağlığı kuruluşu da şeker tüketiminin azaltılmasını amaçlayan planını sunmaya hazırlanıyor.

'Sofrada gazoz değil su bulundurun'

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Susan Jebb, şekerli içeceklerin tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulunup "Başka bir şey seçin. Ebeveynlere verilebilecek en basit tavsiye şudur, çocuklarınızı su içmeye yönlendirin" diyor.

Jebb, "Sütten kesildiklerinde çocuklarınız su içmelidir. Süt de iyi ama, bizim başlıca tavsiyemiz su içilmesi yönünde" mesajı verdi.

King's College Üniversitesi beslenme bilimleri ve diyabet bölümü başkanı Profesör Tom Sanders de "Çocuklar su içme alışkanlığı edinmeli. Asıl sorun, insanların artık su içmiyor olmaları. Ailelerin masaya gazoz değil su koymaları gerekir" diye konuştu.

Uzmanlar, kalori kaynağı olarak şeker tüketiminin obeziteye neden olabileceği uyarısında bulunup günlük enerjinin şekerden alınmasının sağlığa olumsuz etkileri olabileceğini söylüyor.

Şeker tüketiminin kalp rahatsızları ve tip 2 diyabet, şeker hastalığına da neden olabileceği belirtiliyor.

İngiltere'de de şeker tüketiminin azaltılması planları kapsamında gazozlu içeceklere vergi artırımı ve çocukların, gençlerin şeker tüketiminin azaltılması hedefleniyor.