Şişmanlatan gıdalara ek vergi gelebilir

5.İzmir İktisat Kongresi'nde konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sağlık harcamalarını artıran ürünlere yönelik özel tüketim vergisi gelebilir" diyerek, obeziteyi tetikleyen gıda ürünlerine özel tüketim vergisi getirebileceklerini söyledi.

Şimşek, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Belki ileride bunun üzerine emlak vergisi ya da başka bir bu anlamda verimliliği etkileyecek bir vergi sistemi düşünülebilir.

Mesela bunun benzeri bir çok konu tartışılabilir konuşulabilir. Obeziteyi tetikleyen, artıran, sağlık harcamalarını artıran ürünlere yönelik özel tüketim vergisi gelebilir.

Bütün bu hususları biz de düşünmüyor değiliz. Tartışıyoruz, düşünüyoruz."