Obama'nın eşcinsel evliliklerine desteği kamuoyunu ikiye böldü

Muhafazakarlar ve dini liderler ise Başkan'ın açıklamasını kınadı. Bu arada Obama yanlıları da Cumhuriyetçi Mitt Romney'in bir kez daha eşcinsel evliliğe karşı olduğunu açıklamasını kınadı.

Obama kampanyası için bağış toplamak üzere Perşembe günü ülkenin batı yakasına gitti. Obama Seattle ve Los Angeles'de bağış toplama etkinliklerine katılacak.

Ünlü aktör George Clooney'in evinde gerçekleşecek bağış etkinliğinde 15 milyon dolar para toplanması bekleniyor.

ABC News ile yaptığı ropörtajın ardından Eşcinsel hakları savunucuları Obama'ya iltifatlar yağdırıyor.

Human Rights Campaign Başkanı Joe Solmonese ''Başkan'ın konuşması binlerce insanın mutfak masalarında ve kiliselerde konuyu tartışmasını sağladı'' dedi.

'Çok üzücü'

Amerikan Katolik Piskoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Timothy Dolan Başkan'ın sözlerini 'Çok üzücü' bulduğunu söyledi. Kardinal ''Biz evlilik kurumunu küçük düşüren sözler ve hareketler karşısında sessiz kalamayız. Bu ülkenin insanları özellikle çocuklarımız daha iyisini hakediyor'' dedi.

Perşembe sabahı Obama seçim kampanyası dahilinde Mitt Romney: Geriye doğru eşitlik adlı bir video yayınladı.

Video'da Cumhuriyetçi eski Başkan George W Bush'ın bile Parti'nin olası Başkan adayı Mitt Romney'den daha ileri görüşlü olduğu ve evlilik dışı hemcins birlikteliklerinin de yasalar önünde tanınması gerektiğini kabul ettiğini söylüyor.

Çarşamba günü Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Evliliğin Korunması Yasası'nı yeniden gündeme getirdi. 245-171 oyla kamunun parası ile Adalet Bakanlığı'nın açıkça bu yasaya karşı kampanya yürütemeyeceğine karar verildi.

Yasa eşcinsel evliliklerin federal düzeyde tanınmasını imkansız hale getiriyor.

Obama, 2011 yılının Şubat ayında Adalet Bakanlığı'na Evliliği Koruma Yasasını savunmamasını söylemişti.

Çarşamba günkü oylamayı organize eden Kansas Eyaleti'nin Cumhuriyetçi Temsilcisi Tim Huelskamp ''Obama hangi yasanın önemli olup hangisinin olmadığına karar veremez'' dedi.

Obama uzun süredir eşcinsel evliliği konusunda devam eden kararsızlığına Çarşamba günü ABC News'e verdiği bir ropörtajda son verdi ve eşcinsel çiftlerin evlenebilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı bu açıklamayı Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Pazar günü eşcinsel evliliğini desteklediğini söylemesinin ardından yaptı. Başkan eşcinsel evliliklere destek vermeyi zaten düşündüğünü ancak bu açıklamayı Eylül'deki Demokrat Parti Kongresi'nden hemen önce yapmayı planladığını söyledi. Biden'ın açıklaması Başkan'ı planlarını değiştirmeye zorlamış.

2010 yılında Başkan Obama eşcinsel evlilik konusundaki görüşlerinin hala net olmadığını söylemiş ve eşcinsel hakları savunucularını ve bağışçıları kızdırmıştı.

'İncil buna karşı'

Salı günü Kuzey Carolina eşcinsel evliliği yasaklayan anayasa değişikliğini %61 oyla kabul etti. Salı günü yapılan bir anket Amerikalıların %50'sinin eşcinsel evliliğini desteklediğini ortaya koydu.

Amerikalıların %48'i ise eşcinsellerin evlenmesini onaylamıyor.

Obama'nın açıklaması seçim öncesinde oldukça riskli bir hareket olarak yorumlandı.Özellikle Güney'de hangi partiye oy vereceği net olmayan kişilerin üçte biri eşcinsellerin kesinlikle evlenmemesi gerektiğini düşünüyor.

Obama 2008 seçimlerinde eşcinsel evliliği karşıtı yasayı çıkaran Kuzey Carolina eyaletinde seçimleri az farkla kazanmıştı.

BBC Kuzey Amerika editörü Mark Mardell, Obama'nın açıklamasının ülkenin gençlerini etkileyeceğini düşünüyor. Ancak Obama'nın yorumları dindar Afrika asıllı Amerikalıların çok da hoşuna gitmeyecek. Bu kişiler Obama'nın oy aldığı önemli kesimlerden biri.

Anketlere göre kiliseye gidenler arasında eşcinsel evliliğini destekleyenler çok az. Rahip Charles Bargaineer ''Başkan'ın açıklamasını doğru bulmuyorum, İncil eşcinsellerin evlenmesine açıkça karşı'' dedi. Obama'ya bir kez daha oy verip vermeyeceği sorulduğunda Rahip ''O konuda dua etmem gerek'' dedi.

San Francisco Theological Seminary'den eşcinsel rahip Scott Clark ise Obama'nın sözlerinin kendisini çok duygulandırdıpını söyledi. Clark ''Başkan'ın sonunda eşcinsel, lezbiyeni biseksüel ve transeksüel kişilerin insanlığını ve onurunu tanımış olması çok güzel'' dedi.