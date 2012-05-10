Clooney'den Obama'ya 12 milyon dolar bağış

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesinde saflar netleşiyor. Hollywood ise çoğunlukla Başkan Barack Obama'yı destekliyor. Obama'nın en büyük destekçilerinden Oscarlı ünlü Aktör George Clooney’nin, Obama’nın seçim kampanyası için 12 milyon dolar, yani yaklaşık 20 trilyon topladığı belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimine aylar kala, seçim kampanyaları da hız kazanıyor. Sinema dünyasının kalbi Hollywood da, Başkan Barack Obama'nın kampanyasına destek veriyor.

Obama'nın seçim kampanyasına destek amacıyla, ünlü Aktör George Clooney bir bağış yemeği organize etti.

Planlananın iki katı bağış

Akşam yemeği için her biri 40 bin dolardan 150 biletin satıldığı belirtiliyor. Clooney, yemek için 10 milyon dolara yakın bağış toplandığını ve bu tutarın daha önce toplananların iki katı olduğunu söyledi.

Ünlü Aktör, sadece davetlilerle de yetinmemiş, internet üzerinden "Obama, Clooney, ve sen" adlı kampanyası ile vatandaşlardan da bağış toplamış. Amerikan medyasına göre toplamda bağış tutarı 12 milyon doları buluyor.

Yıldızlardan Obama'ya destek

Steven Spielberg, Leonardo Dicaprio, Brad Pitt, Scarlett Johansson, Halle Berry, Reese Witherspoon ve Oprah Winfrey gibi yıldızlar Obama'nın arkasında.

Matt Damon ve Michael Moore ise desteği çekenlerden. Obama'nın rakibi olmasına kesin gözüyle bakılan Cumhuriyetçi Parti'den Mitt Romney'e ise az sayıda ünlü destek veriyor. Romney'i destekleyenler arasında Chuck Norris ve Tom Selleck gibi isimler yer alıyor.