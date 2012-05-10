Obama tarih yazdı, eşcinsel evliliklere destek verdi

ABD Başkanı Barack Obama, bu konudaki aylar süren sessizliğinin ardından eşcinsel çiftlerin evlenmesine destek verdiğini söyledi. Böylece Obama, görevdeyken eşcinsel evlilikleri destekleyen ilk Amerikan başkanı oldu.

ABD Başkanı Barack Obama, aynı cinsiyetten çiftlerin evlenebilmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Obama bu açıklamasıyla, ülkedeki eşcinsel hakları savunucuları arasında büyük sevinç yarattı. Eşcinsel haklarını savunan gruplardan Human Rights Campaign, Obama'nın bu açıklamalarıyla 'tarih' yazdığını belirtti.

Obama, bir televizyon kanalına verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söyledi:

''Eşcinsel evlilikler konusunda kısmen bir tereddütüm vardı, çünkü medeni birlikteliklerin yeterli olacağını düşünüyordum. 'Evlilik' kelimesinin, birçok kişi için, çok güçlü gelenekleri, dini inançları ve buna benzer şeyleri hatırlattığı gerçeğine karşı hassastım. Ama şimdi, bir adım ileri giderek, aynı cinsiyetten çiftlerin evlenebilmesi gerektiği şeklindeki düşüncemi beyan etmem kişisel olarak benim için önemli.''

Obama, eşcinsel evliliklere destek verdiğini açıklayan ilk ABD Başkanı oldu.

Rakibi eşcinsel evliliğe karşı

Obama'nın açıklamasının, gelecek kasım ayında yapılacak seçimler öncesindeki kampanya döneminde de sıkça gündeme gelmesi bekleniyor.

Seçimlerde Obama'nın rakibi olmasına kesin gözüyle bakılan Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayı Mitt Romney, eşcinsel evliliklerine karşı çıkıyor.