Obama'nın rakibi Romney

Cumhuriyetçilerin ön seçim yarışında Mitt Romney 5 eyalette daha kazanarak, partisinin başkan adayı olmayı garantiledi sayılır. Parti içinde en büyük rakibi Rick Santorum’un 10 Nisan’da yarıştan çekilmesinin ardından Connecticut, Rhode Island, New York, Pensilvanya ve Delaware eyaletlerinde yapılan ilk ön seçimlerde Romney’in galip geldiği belirtiliyor. Parti içindeki diğer rakipleri eski Parlamento Başkanı Newt Gingrich ve Kongre üyesi Ron Paul’yn da başkan adaylığı yarışında Romney’e galip gelmesi beklenmiyor.

320 delege oyu eksik

Böylece Romney’in aylarca süren parti içi yarışın ardından Obama’nın nihaî rakibi olduğu kesinleşti denilebilir. Yapılan sayımlarda Romney şimdiye dek 824 delegenin oyunu almayı başardı. Partisinin başkan adayı olabilmesi için 1144 delegenin oyuna ihtiyacı var. Ancak eksik olan 320 delegenin oyuna ise mayıs ayı sonuna kadar ulaşacağına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer rakipleri Newt Gingrich 137 ve Ron Paul ise 79 delege oyuna sahip.

Cumhuriyetçilerin henüz gayri resmî başkan adayı, multimilyoner Mitt Romney, Obama’ya karşı seçim yarışını başlattı bile. Romney salı günü yaptığı konuşmada ABD Başkanı’nı “yanlış sözler vermek ve yönetim gücü eksikliği” ile suçladı ve “Geçtiğimiz yıllar Obama’nın yapabileceğinin en iyisiydi ama ABD’nin yapabileceğinin en iyisi değildi” diye konuştu.

Cumhuriyetçilerin başkanlık adayının resmî olarak ağustos ayında açıklanması bekleniyor. ABD’de başkanlık seçimleri ise 6 Kasım'da yapılacak.

(Deutsche Welle Türkçe)