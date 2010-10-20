-"OBAMA SEÇMENLERİNİ KAYBEDİYOR" WASHINGTON (A.A) - 19.10.2010 - ABD'de yapılan kamuoyu yoklaması, 2008'de başkan seçilen Barack Obama'nın, seçmenlerinin üçte birini kaybettiğini ortaya koydu. Amerikan CBS televizyon kanalı ve uzmanlar grubu Knowledge Networks tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre, 2008'de Obama'ya oy verenlerden sadece üçte ikisi, 2 Kasımdaki seçimde de Demokratlara oy vereceğini söyledi. Kamuoyu yoklamasında, Obama'nın seçmenlerinden yüzde 67'si Demokratlar, yüzde 8'i de Cumhuriyetçiler için oy kullanacağını, yüzde 21'i ise karar vermediğini ifade etti. Buna karşılık Obama'nın popülaritesinin yüksek oranını koruduğu ve yüzde 82 seviyesinde olduğunu ortaya koyan kamuoyu yoklamasının, Obama'ya oy verdiğini söyleyen bin 77 Amerikalının katılımıyla yapıldığı ve yanılma payının yüzde 3 olduğu belirtildi.