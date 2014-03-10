Obama'nın danışmanı Türkiye'ye gelmiş

Ankara ve Washington arasında ‘‘Fethullah Gülen’i iade’’ tartışması sürerken, ABD Başkanı Barack Obama’nın İçgüvenlik ve Kontrterör konularındaki Yardımcısı Lisa Monaco’nun 6-7 Mart tarihlerinde Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı.

Ahu Özyurt’un Radikal’de yer alan haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Caitlin Hayden yaptığı yazılı açıklamada Monaco’nun ziyaretinin Türkiye-Yemen ve Suudi Arabistan’ı içine alan bir üçlü tur kapsamında gerçekleştiğini duyurdu.

Beyaz Saray açıklamasında Lisa Monaco’nun iki ülke arasında süregelen terörle mücadele işbirliği ve özellikle de Suriye’de yükselen terörizm tehdidi üzerinde Türkiye’deki mevkiidaşları ile fikir alışverişi yaptığı belirtildi. Gezinin Türkiye ayağının büyük bir gizlilikle yürütüldüğü, İçişleri, Dışişleri ve MİT ile görüşmeler yapıldığı gelen bilgiler arasında. Nitekim açıklamanın da Monaco Washington’a döndükten sonra yapılması diplomatik çevrelerce önemli bulundu.

Monaco’nun ziyareti Başkan Obama’nın Mart ayında yapacağı Suudi Arabistan ziyareti öncesi bölgede yapılmış bir ön tur izlenimi vermekle birlikte, Fethullah Gülen’in iadesi tartışmalarının ortasında gerçekleşti. Monaco, aynı zamanda uzun zamandan sonra Beyaz Saray’ı temsilen Türkiye’ye gelen ilk isim. Savunma Bakanı Chuck Hagel, Ocak ayında bir Türkiye ziyareti planlamış ancak daha sonra gezi ertelenmişti.