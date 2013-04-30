Obama'dan Suriye'ye 'oyun değişikliği' uyarısı

Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair ellerinde kanıt bulunduğunu belirten ABD Başkanı Barack Obama, "Ancak kim ve nasıl kullandı, bunu bilmiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Suriye konusuna değindi.

ABD Başkanı Obama, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair ellerinde kanıt bulunduğunu söyledi. Obama, söz konusu kimyasal silahları kim ve nasıl kullanıldığını ise bilmediklerini belirtti.

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'de kimyasal silah kullanımının tekrarlanmasının "oyun değişikliği"ne neden olacağı uyarısında da bulundu

Obama, ABD'nin Suriye politikasının değişebileceğini, kimyasal silah kullanımının tekrarlanması halinde uluslararası toplumla birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Obama, Suriye'de yaşananların ise uluslararası toplumun acizliğini gösterdiğini savundu.

ABD Başkanı Barack Obama aylar önce yaptığı açıklamada Suriye'de kimyasal silah kullanımının "kırmızı çizgisi" olduğunu belirtmişti.