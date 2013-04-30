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Dünya

Obama'dan Suriye'ye 'oyun değişikliği' uyarısı

ABD Başkanı Obama, Suriye’de kimyasal silah kullanıldığını bir kez doğrularken, başka ülkelere karşı zor duruma düşmemek için buna ilişkin detayların araştırıldığını söyledi

30 Nisan 2013 23:02

Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair ellerinde kanıt bulunduğunu belirten ABD Başkanı Barack Obama, "Ancak kim ve nasıl kullandı, bunu bilmiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Suriye konusuna değindi.

ABD Başkanı Obama, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair ellerinde kanıt bulunduğunu söyledi. Obama, söz konusu kimyasal silahları kim ve nasıl kullanıldığını ise bilmediklerini belirtti.

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'de kimyasal silah kullanımının tekrarlanmasının "oyun değişikliği"ne neden olacağı uyarısında da bulundu

Obama, ABD'nin Suriye politikasının değişebileceğini, kimyasal silah kullanımının tekrarlanması halinde uluslararası toplumla birlikte hareket edeceklerini söyledi. 

Obama, Suriye'de yaşananların ise uluslararası toplumun acizliğini gösterdiğini savundu.

ABD Başkanı Barack Obama aylar önce yaptığı açıklamada Suriye'de kimyasal silah kullanımının "kırmızı çizgisi" olduğunu belirtmişti.

 

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