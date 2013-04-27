Obama: Kimyasal silaha göz yummayacağız

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'deki olaylarla ilgili yaptığı açıklamada "Kimyasal silah kullanımına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.



ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin "dünya ülkelerinin kimyasal silah kullanımına göz yummayacağını ve izin vermeyeceğini" bildirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinin öncesinde Beyaz Saray'da konuşan Obama, "hem ABD olarak hem de Birleşmiş Milletler nezdinde iddiaları ayrıca araştıracaklarını" dile getirdi.

Uzmanlar, ABD istihbarat servislerinin Suriye'nin sarin gazı kullandığı sonucuna varmasının ardından Obama'nın yaptığı bu açıklamaların Esed yönetimi üzerindeki baskıyı artıracağını belirtiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Chuck Hagel dün yaptığı açıklamada Suriye yönetiminin kimyasal silah kullandığını belirlediklerini söylemişti.

Obama daha önce, kimyasal silah kullanımının "kırmızı çizgiyi aşacağını" ve ABD'nin bu duruma hızlı ve sert karşılık vereceğini söylemişti.