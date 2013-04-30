BM Genel Sekreteri: ABD'nin 'kimyasal silah raporunu' ciddiye alıyorum

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel'in geçtiğimiz günlerde istihbarat birimlerinin, 2 yıldır süren çatışmalarda Suriye yönetiminin kimyasal silah kullandığı sonucuna vardığını belirtmesinin ardından

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, ABD istihbaratının "Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına" ilişkin son raporunu ciddiye aldığını söyledi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarını araştırmakla görevlendirdiği heyetin Başkanı İsveçli profesör Ake Sellström ile BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Gazetecilerin toplantıya gösterdikleri yoğun katılım dolayısıyla memnun olduğunu ifade eden Ban, "Ancak bu ilgi bana mı yoksa Sellström'e mi bilmiyorum" diye espri yaptı.

Sellström'ü Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarını araştırmak üzere kurulan heyetin başkanı olarak geçen ay görevlendirdiğini hatırlatan Ban, araştırma heyetinin öncü ekibinin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 24-48 saat arasında çalışmaya başlayabilecek şekilde beklediğini söyledi.

Sellström'e ve ekibine duyduğu güveni vurgulayan Ban, heyetin bekleme sürecinde de erişebildikleri bilgileri değerlendirdiğini, ilgili başkentlere de ziyaretlerde bulunabileceklerini kaydetti.

İnceleme heyetinin alanda yapacağı çalışmanın önemini vurgulayan Ban, "ABD istihbaratının Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına ilişkin son raporunu ciddiye alıyorum. Eğer BM, gerçekleri ortaya çıkaracak ve bu şüpheleri giderecekse, bunun için BM araştırma heyetinin Suriye içinde yapacağı çalışma hayati önemde. Kapsamlı ve ikna edici inceleme için kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen tüm bölgelere giriş izni verilmeli. Suriye hükümetine inceleme heyetine ön koşulsuz araştırma izni vermesi çağrımı yineliyorum" dedi.

Ban, gazetecilerin ısrarlı sorularına "Sellström'le görüşecekleri için zamanı olmadığını" gerekçe göstererek cevap vermedi.