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Dünya

ABD: Suriye yönetimi, kimyasal silah kullandı

ABD Savunma Bakanı, istihbarat birimlerinin, 2 yıldır süren çatışmalarda Suriye yönetiminin kimyasal silah kullandığı sonucuna vardığını belirtti

26 Nisan 2013 03:06

Suriye yönetiminin kimyasal silah kullandığı iddiaları ABD tarafından doğrulandı.

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, istihbarat birimlerinin, 2 yıldır süren çatışmalarda Suriye yönetiminin kimyasal silah kullandığı sonucuna vardığını söyledi.

Hagel, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın, iki senatöre, "istihbarat örgütünün, çeşitli gizli bilgiler ışığında, Suriye rejiminin, özellikle sarin olmak üzere küçük ölçekte kimyasal silah kullandığı değerlendirmesini yaptığını" mektupla bildirdiğini belirtti.

Chuck Hagel, kimyasal silah kullanılmasının, "savaş sözleşmesinin ihlali" olduğunu ifade ederken, mektupların gönderildiği senatörlerin John McCain ve Carl Levin olduğu bildirildi.

ABD Başkanı Barack Obama, daha önceden yaptığı açıklamada Suriye'de kimyasal silah kullanımının 'kırmızı çizgi'leri olduğunu söylemişti.

Bu durumun ABD'nin tutumunda değişikliğe neden olacağını ifade eden Obama, "Suriye 'de kimyasal silahların kullanılması bizim için bir kırmızı çizgi. Böylesi bir durum, olasi bir askeri müdahale konusunda hesaplarımı ve denklemimi değiştirir" ifadelerini kullanmıştı.

 

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