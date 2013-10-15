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Ekonomi

Obama'dan Cumhuriyetçilere uyarı: Temerrüde düşme ihtimalimiz yüksek

Obama, bugün TSİ 22.00'de yapacağı görüşmede Kongre liderlerini bir kez daha, federal hükümetin yeniden açılmasını ve ABD hükümetinin borçlarını ödemesini sağlamaya çağıracağını kaydetti

15 Ekim 2013 02:29

ABD Başkanı Barack Obama, "Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da gerçek bir ilerleme sağlamaya başlayamazsak ve Cumhuriyetçiler, ülke için doğru olanı yapmak adına bazı tek taraflı endişelerini bir kenara koyma niyeti göstermezse temerrüde düşme ihtimalimiz yüksek ve temerrüde düşmenin ekonomimiz üzerinde yıkıcı bir etkisi olabilir" dedi.
 

'Cumhuriyetçilere fidye ödemeyeceğiz'

 
Başkent Washington'daki bir yardım kuruluşunu ziyaretinde açıklamalarda bulunan Obama, sorunun, politikacıların tek taraflı tavizler koparabilmek için gerilimi tırmandırma politikası uygulamasından kaynaklandığını belirtti. Beyaz Saray, Obama'nın toplantıda, "Kongre'nin hükümeti yeniden açması ve borç tavanını yükseltmesi için fidye ödemeyeceğiz" şeklindeki son haftalarda sıkça dile getirdiği uyarıyı tekrarlayacağını belirtti.
 

Demokratlar hala iyimser

 
Obama, Cumhuriyetçilerin borç tavanı ve hükümetin kapanması konusundaki çıkmazı çözme yönünde adım atmaması halinde, "ABD'nin temerrüde düşme ihtimalinin yüksek olduğunu" söylerken, Senato'daki Demokratların lideri Harry Reid'den ise çözüm yolunda umutları artıran açıklama geldi. 
Obama da bugünkü açıklamasında Senato'daki bu olası ilerleme hakkında, Beyaz Saray'da yapacakları görüşmenin bu ilerlemenin "gerçek" olup olmadığını göstereceğini söyledi.
"Bir işbirliği ruhunun önümüzdeki birkaç saatte bizi ileriye taşıyacağını umuyorum" diyen Obama, aksi halde temerrüt tehlikesinin iyiden iyiye belireceğine dikkati çekti.
Toplantıya Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi John Boehner, Temsilciler Meclisi Demokrat Azınlık Lideri Nancy Pelosi, Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Harry Reid ve Senato Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell'ın katılması bekleniyor.
 

Reid: "Anlaşmaya yaklaşıyoruz"

 
Öte yandan, Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Harry Reid'den, sorunun çözümü yolunda umutları artıran bir açıklama geldi. Reid, ABD'nin temerrüde düşme tehlikesinin bertaraf edilmesi ve hükümetin kapalı kalmasına son verilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varma yolunda ilerleme sağlandığını belirtti.
Senato Cumhuriyetçi Azınlık Lideri McConnell ile özel olarak yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Reid, "(Anlaşmaya) yaklaşıyoruz" ifadesini kullandı.
Reid, henüz bir anlaşma olmadığını ancak konu üzerinde çalışmaya devam edeceklerini ve bugün Obama ile Kongre liderlerinin Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede bir teklif sunulabilmesini umduğunu ifade etti.

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