Oyuncu Nina Dobrev Obama için soyundu

Ünlü oyuncu Nina Dobrev, ABD Başkanı Barack Obama’nın başlattığı ve bir hafta önce hayata geçen sağlık reformunu desteklemek için soyundu.



ABD’de hayata geçen sağlık reformu Obamacare için ünlülerden destek gelmeye devam ediyor. Son olarak 'Vampire Diaries' dizisinin başrol oyuncusu Nina Dobrev de destek takımına katıldı.

Ünlü oyuncu, üzerinde kampanyanın sloganı olan 'Getcovered' yazılı bir kağıt tutarak çıplak poz verdi. 24 yaşındaki Dobrev, Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına “Kanadalıyım ve orada hepimizin sağlık sigortası var. Eğer sigortanız yoksa seçeneklerinizi öğrenin. Sigortanız yoksa çıplaksınız” mesajını ekledi.

Lady Gaga, Julianne Moore, Sarah Silverman, John Legend ve Lady Gaga da Obamacare’e destek veren ünlü isimler arasında. Ünlüler daha uygun sağlık sigortası seçenekleri sunan Obamacare’i tanıtmak için sosyal medya üzerinden bilinçlendirme kampanyası yürütüyor.



Obamacare nedir?



Sağlık reformu sayesinde ABD’de sağlık sigortası olmayan 50 milyon kişinin sigortalanması bekleniyor. Planla birlikte 2.7 milyonu genç olmakla birlikte 32 milyon kişinin sigorta kapsamına alınması amaçlanıyor. Sigorta şirketlerinin sigortalamadığı kişilere devlet desteği planlanıyor.