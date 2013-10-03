Bütçe krizi tartışmalarından bıkan Obama: Korkma sırası Wall Street'te

ABD Başkanı Barack Obama, hükümetin kapanmasının ardından Wall Street'in korkmasının zamanının geldiğini söyledi.

CNBC özel yayınına katılan Obama, "Sanırım Wall Street'in korkmasının zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Cumhuriyetçilerin içindeki aşırı muhafazakar Çay Partisi (Tea Party) oluşumuna işaret eden Obama, "ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirememesini amaçlayan bir oluşum varsa başımız belada demektir" dedi.

Ekonomiyi derinden etkiler

Obama, "Wall Street'in, bu durumun ekonomiyi, kâr-zarar tablolarını, borsa çalışanlarını ve hissedarları derinden etkileyeceğini anlaması önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bıktım, usandım

ABD Başkanı, "20 milyon insana 'Sağlık sigortası sahibi olamazsınız' demediğim sürece hükümeti geri açmayacakları fikrinden bıktım usandım" dedi ve bu tavrın sorumsuzca olduğunu belirtti.

Şantaja izin veremem

Obama, ABD'deki siyasi partilerden birinin şantaj yoluyla istediğini elde etmesinin gelecekteki başkanların etkili biçimde yönetim yapmasını engelleyecini söyledi.

Halk krizden bıktı

Obama "Bildiğim birşey varsa o da Amerikan halkının ve iş dünyasının bu sürekli devam eden kriz halinden bıktığıdır" diye ekledi.