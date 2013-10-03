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Dünya

Bütçe krizi tartışmalarından bıkan Obama: Korkma sırası Wall Street'te

ABD Başkanı Barack Obama, Wall Street'teki yatırımcılara doğrudan seslendi

03 Ekim 2013 15:26

ABD Başkanı Barack Obama, hükümetin kapanmasının ardından Wall Street'in korkmasının zamanının geldiğini söyledi.
 
CNBC özel yayınına katılan Obama, "Sanırım Wall Street'in korkmasının zamanı geldi" şeklinde konuştu.
 
Cumhuriyetçilerin içindeki aşırı muhafazakar Çay Partisi (Tea Party) oluşumuna işaret eden Obama, "ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirememesini amaçlayan bir oluşum varsa başımız belada demektir" dedi.
 
 

Ekonomiyi derinden etkiler

 
 
Obama, "Wall Street'in, bu durumun ekonomiyi, kâr-zarar tablolarını, borsa çalışanlarını ve hissedarları derinden etkileyeceğini anlaması önemlidir" ifadelerini kullandı.
 
 

Bıktım, usandım

 
 
ABD Başkanı, "20 milyon insana 'Sağlık sigortası sahibi olamazsınız' demediğim sürece hükümeti geri açmayacakları fikrinden bıktım usandım" dedi ve bu tavrın sorumsuzca olduğunu belirtti.
 
 

Şantaja izin veremem

 
 
Obama, ABD'deki siyasi partilerden birinin şantaj yoluyla istediğini elde etmesinin gelecekteki başkanların etkili biçimde yönetim yapmasını engelleyecini söyledi.
 
 

Halk krizden bıktı

 
 
Obama "Bildiğim birşey varsa o da Amerikan halkının ve iş dünyasının bu sürekli devam eden kriz halinden bıktığıdır" diye ekledi.

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