Liderlerle görüşmesinde bütçe krizini aşamayan Obama: Çok kızgınım

ABD’de yaşanan bütçe krizini çözmek için, Başkan Barack Obama ve Kongre'deki her iki partinin liderleri bir araya geldi ancak bir sonuç çıkmadı. Obama tepkisi, ‘çok kızgınım’ oldu.

Bütçeye onay verilmemesiyle 17 Ekim'e kadar borç tavanını artırması gereken yönetimin eli kolu bağlanmış, hükümetin kepenk kapatma noktasına gelmesiyle 800 bin kamu çalışanı zorunlu izne ayrılmıştı.

Bütçeye onay vermeyen Cumhuriyetçilerin ülkeyi temerrüde sürüklediğini savunan ve bu durumun Wall Street'te endişeye yaratması gerektiğini belirten Obama ile, Kongre'deki her iki partinin liderleri bir araya geldi.

Kriz sonrası ilk kez tarafları buluşturan Beyaz Saray'daki toplantıya, Başkan Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi John Boehner, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Nancy Pelosi, Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Harry Reid ve Senato Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell katıldı.

'Obama reddetti'

Boehner, bir saati aşan toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Obama'nın "müzakere etmeyi reddettiğini" söyledi.

John Boehner, "Tüm istediğimiz, bir tartışma olması ve Obamacare (sağlık reformu) konusunda Amerikan halkı için adalet. Başkan ve Senato'daki Demokrat çalışma arkadaşlarımın Amerikan halkını dinleyeceğini ve oturup aramızdaki farklılıklara çözüm bulmak için ciddi tartışmaya gireceğini umuyorum" diye konuştu.

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak harcama tasarısının geçirilmesi için sağlık reformu yasasında değişiklikler yapılmasını şart koşuyor. Ancak Obama ve Demokratlar, Obamacare olarak bilinen reformda herhangi bir değişikliğe gitmeye hiçbir şekilde sıcak bakmıyor.

'Asla taviz vermeyeceğiz'

Senato'daki Demokrat Çoğunluk Lideri Harry Reid de toplantı sonrasındaki açıklamasında, Obamacare konusunda asla taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

Reid, ne Başkan Obama ne de Demokratların, krizin sona erdirilmesi için gereken harcama tasarısını geçirmenin bedeli olarak, 3 yıl önce yasalaşan sağlık reformu yasasında değişikliğe gitmeyi kabul edeceğini belirtti.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'dan toplantıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada da Obama'nın, Kongre liderlerine, Kongre'nin hükümetin yeniden açılması ve borçlanma limitinin artırılması yönünde adım atması ihtiyacı konusunda müzakere etmeyeceğini net şekilde vurguladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Obama toplantıda, Temsilciler Meclisi'nin hükümetin fonlanmasına dair tasarıyı ön koşulsuz olarak oylamaya sunması gerektiği yönündeki görüşünü dile getirdi.

"Temsilciler Meclisi bugün hükümeti yeniden açmak için adım atabilir ve bu kapanmanın ekonomiye ve ülke genelindeki ailelere verdiği zararı durdurabilir" ifadesine yer verilen açıklamada, Başkan Obama'nın, sağduyunun galip geleceğine dair umudunu koruduğu kaydedildi.

Obama: Çok kızgınım

Bu arada Obama, CNBC televizyonuna verdiği demeçte, yaşanan çıkmazla ilgili olarak, "Çok mu kızgınım? Kesinlikle çok kızgınım. Çünkü bu olanlar tamamıyla gereksiz. 20 milyon insana 'sağlık sigortası edinemezsiniz' demediğim sürece bu arkadaşların hükümeti yeniden açmayacağı şeklindeki mantıktan dolayı öfkeliyim. Bu sorumsuzca" diye konuştu.

Obama, "İster Cumhuriyetçi ister Demokrat olsun, bir parti içindeki aşırı bir kanadın, birkaç kişinin ABD'nin tüm güvenini ve itibarını zedeleme tehdidiyle tavizler koparmasına izin verme şeklinde bir huy edinirsek, o zaman sadece ben değil, benden sonra gelen herhangi bir başkan da kendisini etkili idare edemez konumda bulacak" dedi.