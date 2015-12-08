Obama: Türkiye-Suriye sınırını kapatmak için çalışıyoruz

Beyaz Saray’daki ofisinden ABD halkına seslenen Başkan Barack Obama, IŞİD’i yok etmek üzere askeri, eğitim-lojistik, istihbarat ve Suriye’de siyasi çözüm ağırlıklı dört ayaklı bir stratejiyi özetledi. Obama'nın sıraladığı dört maddeden biri de Türkiye-Suriye sınırındaki durum... Obama, "Türkiye ile Suriye sınırını kapatmak için çalışıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama, pazar akşamı Amerikan halkına seslendiği konuşmasında ülkesinin IŞİD’i nasıl yok edeceğine dair dört ayaklı bir strateji önerdi. Obama, Beyaz Saray’daki çalışma odası Oval Ofis’ten canlı yayınlanan konuşmasına 2 Aralık’ta olan ve 14 kişinin ölümüne yol açan California’nın San Bernardino kentindeki katliama değinerek başladı. Pakistan asıllı bir Amerikalı ve eşi tarafından düzenlenen saldırının bir terör eylemi olduğunu söyleyen Obama, çiftin radikalleşerek ‘karanlık bir yola’ girdiklerini söyledi.

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, konuşmasında ABD’nin IŞİD’e karşı mücadelesinin ana hatlarına değinen Obama’nın dört maddeli stratejisi ise özetle şöyle:

Askeri operasyon: “Ordumuz herhangi bir ülkede gerektiğinde terörist komplocuları avlamaya devam edecek. Irak ve Suriye’de hava saldırıları IŞİD liderlerini, ağır silahları, petrol tankerlerini ve altyapıyı yok etmeyi sürdürecek.

Eğitim-lojistik destek: “İkinci olarak örgütün güvenli bölgelerini elinden almak için IŞİD’e karşı karada savaşan onbinlerce Iraklı ve Suriyeli savaşçıya eğitim ile donatım sağlamaya devam edeceğiz.”

Türkiye sınırı: Üçüncü olarak IŞİD’in operasyonlarını durdurmak ve planlarını bozmak, finans kaynaklarını kesmek ve daha fazla savaşçı edinmesini önlemek için dost ve müttefiklerle çalışıyoruz... Türkiye ile Suriye sınırını kapatmak için çalışıyoruz...”

Siyasi çözüm: “Dördüncü olarak ABD liderliği ile uluslararası toplum, Suriye’deki savaşa siyasi bir çözüm ve ateşkeslere ulaşmak amacıyla bir süreç ve takvim oluşturmaya başladı.”

Obama mücadele stratejisini böyle özetlerken, başta başkan aday adayı Donald Trump olmak üzere, Cumhuriyetçiler tarafından yeni hiçbir şey söylememekle eleştirildi. Amerikan AP haber ajansı da analizinde Obama’nın konuşmasında yeni bir formül önermediğini kaydetti.

İslamofobi konusunda uyardı

Obama, “Terörizm tehdidi gerçektir, üstesinden geleceğiz... ABD ile İslam arasında bir savaş olarak tanımlanmasına izin verip birbirimize düşemeyiz. Bu, IŞİD gibi grupların da tam istediği. IŞİD, İslam adına konuşmuyor” dedi. Obama, Müslümanların da aşırı ideolojilere karşı durması gerektiğini belirtti.