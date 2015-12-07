ABD Başkanı Obama, Oval Ofis'te konuştu: Hangi ülkede olursa olsun IŞİD’in peşindeyiz

ABD Başkanı Barrack Obama, geçtiğimiz hafta Kaliforniya’da kentinde yaşanan ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından “terör tehdidi” başlıklı ulusa sesleniş konuşması yaptı. Obama’nın 7 yıllık başkanlık sürecinde oval ofisten yaptığı üçüncü konuşmada IŞİD’e karşı mücadelede ellerindeki tüm güç unsurlarını kullanılacağı söylenirken, “"Amerikan ordusunun hangi ülkede olurlarsa olsunlar teröristlerin peşinde olacağı” belirtildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre çalışma makamı olan Oval Ofis'ten yaptığı ve televizyonlarda canlı yayınlanan konuşmada Obama, saldırının 'masum insanları öldürmeye yönelik bir terör eylemi' olduğunu belirtti.

"Özgürlük korkudan daha güçlüdür" diyen ABD Başkanı, Amerikan halkının bölünmesinin radikallerin işine geleceği uyarısında bulundu.

Obama ABD'deki silahlanma yasalarına da atıfta bulunarak, potansiyel saldırganların silaha ulaşımının zorlaştırılması gerektiğini savundu.

'ABD'nin değişen terör tehdidinin üstesinden geleceğini' belirten Obama, bununla mücadelede Müslüman toplumları müttefik olarak yanlarında tutmaları gerektiğine dikkat çekti.

Obama, "Bunun ABD ile İslam arasında bir savaşmış gibi nitelenmesine izin veremeyiz" dedi.

"Hangi ülkede olurlarsa olsunlar teröristlerin peşindeyiz"

ABD Başkanı, IŞİD'e karşı mücadelede ellerindeki tüm güç unsurlarının kullanılacağını, "Amerikan ordusunun hangi ülkede olurlarsa olsunlar teröristlerin peşinde olacağını" belirtti.

Ülke içinde alınacak önlemlerin de artırılacağını, Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıklarına, vize muafiyet programlarını gözden geçirme talimatı verdiğini söyledi.

Oval Ofis'ten sesleniş

Bu, Obama'nın 7 yıldır süren başkanlığı süresince Oval Ofis'ten yaptığı üçüncü halka sesleniş konuşması.

Oval Ofis'ten ulusa seslenişler, sadece ülke genelinde çok önemli sayılan olaylarla ilgili olarak yapılıyor.

Obama’nın Oval Ofis konuşmaları

2003’te başlayan Irak işgali, Obama’nın Oval Ofis’ten yaptığı açıklama ile ABD askerleri Irak’tan çekildi.

BP’nin Meksika Körfezi’nde neden olduğu petrol sızıntısıyla ilgili Obama, 2010 yılında Oval Ofis’ten yaptığı açıklamada “BP sızıntının bedelini ödeyecek” dedi.