Obama: IŞİD yok edilecek



ABD Başkanı Barack Obama, pazar günü Oval Ofis‘ten yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Paris ve Kaliforniya eyaletindeki saldırılara değinerek, terör tehdidinin "gerçek" olduğunu söyledi.

"ABD terör tehlikesinin üstesinden gelecek" diye konuşan Obama, IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelede ellerindeki tüm güç unsurlarının kullanılacağını söyledi. "Amerikan ordusunun hangi ülkede olurlarsa olsunlar teröristlerin peşinde olacağını" belirten ABD Başkanı, IŞİD’i ve kendilerini tehdit eden diğer örgütleri yok edeceklerini söyledi.

Obama terörle mücadelede Müslüman toplumları müttefik olarak yanlarında tutmaları gerektiğine dikkat çekti.

Çalışma makamı Oval Ofis'ten yaptığı ve televizyonlarda canlı yayınlanan konuşmada Obama, Kaliforniya eyaletine bağlı San Bernardino kentinde çarşamba günü engellilere ait bir sosyal hizmet kurumuna düzenlenen ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının "masum insanları öldürmeye yönelik bir terör eylemi" olduğunu belirtti.

Obama ABD'deki silahlanma yasalarına da atıfta bulunarak, potansiyel saldırganların silaha ulaşımının zorlaştırılması gerektiğini savundu.

Ülke içinde alınacak önlemlerin de artırılacağını kaydeden Obama, vize muafiyet programlarının gözden geçirileceğini söyledi.

Bu konuşma, ABD Başkanı Obama'nın 7 yıllık görev süresi içerisinde Oval Ofis'ten yaptığı üçüncü ulusa sesleniş konuşması oldu.