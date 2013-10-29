‘Obama telefonların dinlendiğinden habersizdi’

Wall Street Journal, ABD BaşkanI Barack Obama’nın, Almanya Başbakanı Angela Merkel dahil bazı dünya liderlerinin telefonlarını dinlediğinden beş yıl boyunca haberdar olmadığını yazdı. Gazetenin haberine göre Obama, konudan haberdar olduğunda Amerika Ulusal Güvenlik Dairesi’ne (NSA) uygulamaya son verdirtti.

Wall Street Journal, kimliği açıklanmayan yetkililere dayanarak verdiği haberde, Başkan Obama’nın birkaç ay önce NSA’de iç soruşturma yapılmasına ilişkin verdiği talimat üzerine casusluk skandalından haberdar olduğunu iddia etti.

Gazeteye göre iç soruşturma sonucunda çok sayıda liderin telefonunun dinlendiği casusluk programı, Beyaz Saray’ın olaydan haberdar olması üzerine sona erdirildi.

Yetkililer, NSA’in çok sayıda gizli dinleme uygulaması olduğunu ve Başkan Obama’yı bunların hepsinden haberdar etmenin mümkün olmadığını kaydediyor.

Ancak Alman Bild am Sontag gazetesi, Başkan Obama’nın 2010 yılında NSA’den Almanya Başbakanı Angela Merkel’in cep telefonu görüşmelerinin dinlendiği bilgisini aldığını açıkladı.

NSA ise Başkan Obama’yla Merkel’in telefonunun dinlenmesiyle ilgili herhangi bir görüşmede bulunulduğu iddiasını reddetti.Wall Street Journal gazetesi Başkan Obama’nın, dünya liderlerinin telefonlarının dinlendiğini bilmediğini, konudan haberdar olunca uygulamayı sona erdirdiğini iddia etti.