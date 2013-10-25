Avrupa Birliği: ABD’nin bizi dinlemesinden endişeliyiz

Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri, birçok ülkeyi dinlediği öne sürülen ABD'ye casusluk faaliyetleri yüzünden duyulan güvensizliğin terörle mücadeleye zarar verebileceği uyarısında bulundu. Liderler yılsonuna kadar bu konuda yeni kurallar belirlenmesi çağrısında bulundu.

Ortak bildiride, güven eksikliğinin istihbarat alanında işbirliğine gölge düşürebileceği belirtildi.

BBC Türkçe’de yer alan açıklamada, Avrupa'nın ABD'ye yakın ilişkiye değer verdiği de vurgulandı.

Bu hafta, ABD'nin diğer ülkelere yönelik bir dizi casusluk faaliyetine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Bunlar arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cep telefonunun dinlenlemesi de var.

AB liderlerinin Perşembe günkü toplantılarının ardından bugün yayımlanan ortak bildiride, son iddiaların Avrupa vatandaşları arasında derin kaygı yarattığı ifade ediliyor.

ABD ile Avrupa arasındaki özel ilişkilere verilen önemin vurgulandığı bildiride, "Ancak ortaklık karşılıklı saygı ve güvene dayanmalıdır. Buna gizli servislerin faaliyetleri ve işbirliği de dahildir. İstihbarat terörle mücadelenin yaşamsal önemdeki bir unsuru. Ancak güven eksikliği bu alanda işbirliğine gölge düşürebilir" denildi.

'Hükümetler arası casusluk hayatın parçası'

Bu arada Amerikalı eski istihbarat uzmanı Edward Snowden'ın sızdırdığı gizli belgeler, ABD'nin 35 dünya liderini dinlemiş olabileceğine işaret ediyor.

The Guardian gazetesinde yayımlanan gizli bilgi notu, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in, başka bir ABD bakanlığından 200'ü aşkın önemli telefon numarasının ulaştırılması sonrası, telefon dinlemeye başladı.

Öte yandan ABD'nin eski dışişleri bakanlarından Madeleine Albright, ABD'nin BM büyükelçisi olduğu sırada, Fransız istihbaratı tarafından dinlendiğini belirtirken, 'hükümetler arası casusluğun hayatın bir parçası olduğu' yorumunu yaptı.