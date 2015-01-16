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Dünya

Obama: Müslümanların çoğunluğunu temsil eden sesleri desteklemeliyiz

İngiltere Başbakanı Cameron'la ortak basın toplantısı düzenleyen Obama 'Müslümanların büyük çoğunluğunun inandığı değerleri temsil ediyoruz' dedi

16 Ocak 2015 23:28

ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD ve El Kaide gibi örgütlere karşı Müslümanların büyük çoğunluğunun inandığı değerleri temsil ettiklerini söyledi.

CHA'da yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı David Cameron'la görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyen Barack Obama, yabancı savaşçılar meselesinin metastaz yaparak yayıldığını ifade ederek "Bunu varlığımıza yönelik bir tehdit olarak görmüyorum. David'in dediği gibi bunu çözeceğiz. Artık daha güçlüyüz. Müslümanların büyük çoğunluğunun inandığı değerleri temsil ediyoruz. Hoşgörü ve yok etmek yerine inşa etmek için birlikte çalışmak…" dedi..

Son terör dalgasını, "Büyük keder, trajedi ve yıkım getiren bir sorun ama nihayetinde mağlup edeceğimiz bir problem." diyen Obama, "Ama sadece silahla mağlup edemeyiz. Müslüman dünyasının çoğunluğunu temsil eden sesleri nasıl yükseltebileceğimizi konuştuk." ifadelerini kullandı. Obama, fanatiklerden gelen mesajlara aynı güçle cevap verilebilmesi için Müslümanların desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Obama ve Cameron, İran'la müzakereler sürerken bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulanmasının da sürece zarar vereceğini vurguladı. Amerikan Kongresi'ne sabır çağrısı yapan Obama, diplomatik sürecin tükenmediğini dile getirdi. Obama, önüne yeni yaptırımlarla ilgili bir yasa gönderilmesi halinde veto edeceğini bildirdi.

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