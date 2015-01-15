Cameron ve Obama Charlie Hebdo'yu yazdı: Müslümanlar bu şeytani teröristlerden tiksiniyor

İngiltere Başbakanı David Cameron ve ABD Başkanı Barack Obama, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Charlie Hebdo katliamına ilişkin olarak ortak bir makale yayımlayarak, "Müslümanların büyük çoğunluğu bu şeytani teröristlerden tiksiniyor" dediler.

Bugün ve yarın ABD'de temaslarda bulunacak Cameron ile Obama, İngiliz Times gazetesi için ortak bir makale kaleme aldılar.

"Özgürlüğün sesinin susturulmasına izin vermeyeceğiz" başlıklı makalede birlik mesajı veren liderler, İngiliz ve Amerikan yaşam tarzlarını korumanın, ekonomik güç ile terörizme ve uluslararası saldırganlığa karşı koymaya bağlı olduğunu belirttiler.

‘Bir kez daha birlikte’

NTV'de yer alan habere göre, İngiltere ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin uzun geçmişi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığının hatırlatıldığı makalede Cameron ve Obama, "Bir kez daha İngiltere ve Amerika birlikte duruyor. Günümüzün zorluklarına göğüs gerebilmek için güçlü ve kararlı liderliğe bir kez daha ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Fransa'yı sarsan kanlı saldırıların hatırlatıldığı yazıda, terörle mücadeleye değinen Cameron ve Obama, Paris'teki saldırılara dünyanın "tek bir ses" olarak cevap verdiğini kaydetti ve "Değerlerimizi ve yaşam biçimimizi tehdit edenlere karşı birlikte durmaya devam edeceğiz" dedi.

‘Müslümanlar bunlardan tiksiniyor’

Makalede şu ifadelere yer verildi:

"Fransız müttefiklerimizle birlikte özgürlüğün ve ifadenin sesini şiddetle susturmayı çalışmayı düşünenlere karşı sesimizin daha yüksek çıkacağını açıkça belirttik. İster tek başına hareket eden fanatikler, ister El Kaide, IŞİD ya da Boko Haram gibi terör örgütleriyle karşılaşalım, aşırıcılar gözümüzü korkutamayacak. Bu barbar katillerin ve çarpık ideolojilerinin hakkından geleceğiz.

Dünyada 1 milyardan fazla Müslüman var ve bu kişilerin büyük çoğunluğu İslam adına hareket ettiklerini iddia eden bu şeytani teröristlerden tiksiniyor. İngiltere ve ABD, barışa ve hoşgörüye inanan herkesle birlikte çalışmayı sürdürecek."