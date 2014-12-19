Obama: Kuzey Kore'ye orantılı bir yanıt vereceğiz

FBI'ın Sony'ye düzenlenen siber saldırının Kuzey Kore hükümetinin sorumlu olduğu açıklamasının ardından konuşan ABD Başkanı Barack Obama, The Interview filmini yayınlama kararı alan Sony'nin kendisiyle konuşması durumunda, böyle bir yola girmemeleri gerektiğini söyleyeceğini ifade etti.

Sony’nin yapımcılığını üstlendiği ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yönelik saldırıyı konu alan The Interview filminin vizyona girmesi durumunda 11 Eylül benzeri saldırılar düzenleneceğine yönelik tehditler üzerine vizyondan çekilen film üzerine konuşan Obama, "Sony keşke önce benimle konuşsaydı, bu yola girmemeleri gerektiğini söylerdim" diyerek, başkalarının, diktatörlerin ABD'ye sansür uygulayabilmesine izin vermemek gerektiğini kaydetti.

Obama ayrıca, Sony'ye siber saldırı nedeniyle Kuzey Kore'ye karşı "orantılı ve zamanını kendilerinin belirleyeceği" bir yanıt vereceklerini de sözlerine ekledi.

FBI: Siber saldırıdan Kuzey Kore hükümeti sorumlu

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Sony firmasına yapılan siber saldırının arkasında Kuzey Kore’nin olduğunun belirlendiğini bildirdi.

FBI tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturmanın sonucu olarak ve ABD yönetiminin ilgili birimleriyle yakın işbirliğinin neticesinde şimdi FBI, bu eylemlerden Kuzey Kore hükümetinin sorumlu olduğu sonucuna varacak yeterli bilgiye sahip" ifadesi kullanıldı.