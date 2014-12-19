T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama: Kuzey Kore'ye orantılı bir yanıt vereceğiz

ABD Başkanı Obama, Sony’ye yönelik siber saldırı nedeniyle Kuzey Kore'ye gereken cevabı vereceklerini söyledi

19 Aralık 2014 23:17

FBI'ın Sony'ye düzenlenen siber saldırının Kuzey Kore hükümetinin sorumlu olduğu açıklamasının ardından konuşan ABD Başkanı Barack Obama, The Interview filmini yayınlama kararı alan Sony'nin kendisiyle konuşması durumunda, böyle bir yola girmemeleri gerektiğini söyleyeceğini ifade etti.

Sony’nin yapımcılığını üstlendiği ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yönelik saldırıyı konu alan The Interview filminin vizyona girmesi durumunda 11 Eylül benzeri saldırılar düzenleneceğine yönelik tehditler üzerine vizyondan çekilen film üzerine konuşan Obama, "Sony keşke önce benimle konuşsaydı, bu yola girmemeleri gerektiğini söylerdim" diyerek, başkalarının, diktatörlerin ABD'ye sansür uygulayabilmesine izin vermemek gerektiğini kaydetti.

Obama ayrıca, Sony'ye siber saldırı nedeniyle Kuzey Kore'ye karşı "orantılı ve zamanını kendilerinin belirleyeceği" bir yanıt vereceklerini de sözlerine ekledi.

 

FBI: Siber saldırıdan Kuzey Kore hükümeti sorumlu

 

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Sony firmasına yapılan siber saldırının arkasında Kuzey Kore’nin olduğunun belirlendiğini bildirdi.

FBI tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturmanın sonucu olarak ve ABD yönetiminin ilgili birimleriyle yakın işbirliğinin neticesinde şimdi FBI, bu eylemlerden Kuzey Kore hükümetinin sorumlu olduğu sonucuna varacak yeterli bilgiye sahip" ifadesi kullanıldı.  

ETİKETLER

barack obamathe interviewsonykuzey koresiber saldırı

İlgili Haberler

'The Interview gösterime girerse 11 Eylül benzeri saldırı düzenleyeceğiz'

Seth Rogen ve James Franco'nun oynadığı, Sony Pictures filmi 'The Interview' gösterime girmeden olay oldu.

Tehdit, "The Interview"in gösterimini iptal ettirdi

Bilgisayar korsanlarının terör tehdidi etkisini gösterdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a yönelik bir suikastin işlendiği komedi filminin sinemalardaki gösterimi iptal edildi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24