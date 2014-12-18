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Yaşam
Deutsche Welle

Tehdit, "The Interview"in gösterimini iptal ettirdi

Bilgisayar korsanlarının terör tehdidi etkisini gösterdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a yönelik bir suikastin işlendiği komedi filminin sinemalardaki gösterimi iptal edildi.

18 Aralık 2014 10:51

"The Interview"in (Röportaj) yapımcı şirketi Sony Pictures Entertainment, filmin sinemalarda gösterilmeyeceğini duyurdu.

"11 Eylül 2001 saldırılarını hatırlayın" diyen bilgisayar korsanları, filmin gösterildiği sinema salonlarından uzak durulması çağrısında bulunmuştu.

Tehdit üzerine ABD ve Kanada'da birçok sinema salonu filmi programdan çıkarmıştı. Film, ABD'de 25 Aralık'ta vizyona girecekti.

James Franco ve Seth Rogen'un oynadığı filmde, iki gazetecinin, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) görevlendirmesiyle Kuzey Kore liderini hedef alan bir suikast planı anlatılıyor. Film yaklaşık 44 milyon dolara mal olmuştu.

'Kuzey Kore hükümetinin işi'

Foxnews televizyonu, ABD Federal Polisi'ne (FBI) dayandırdığı haberinde, tehdidin ardındaki "Guardians of Peace" (Barış Muhafızları) isimli korsan grubunun Kuzey Kore tarafından yönlendirildiği iddiasına yer verdi. New York Times ve Washington Post gazeteleri de hackerların Kuzey Kore hükümetinin talebiyle hareket ettiğini ileri sürdü.

Bilgisayar korsanları Sony Pictures'a geçen ay düzenledikleri saldırıda henüz vizyona girmemiş film ve gizli şirket belgelerini ele geçirmiş, daha sonra gizli belgeleri internette yayınlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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