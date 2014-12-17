'The Interview gösterime girerse 11 Eylül benzeri saldırı düzenleyeceğiz'

Siber saldırıya uğrayan Sony'i hack'leyenler, “The Interview” sinemada gösterime girerse, 11 Eylül benzeri bir saldırı yapacakları tehdidinde bulundular.



"Dünya korku dolu olacak” mesajı yollayan grup, izleyicilere ise, "11 Eylül 2001’i hatırlayın, filme giderseniz başınıza gelecekler benzer olacak. Başınıza ne gelirse nedeni aç gözlü Sony firmasıdır" dediler.

Filmin galasına katılacak kişiler de tehdit edildi. Oyuncular film hakkında basın açıklaması yapmayacaklarını duyurdu.

Geçmiş mesajlarda, Sony filmlerinin bütçesi, üst yöneticilerin maaş bilgileri, ve çalışanların tıbbi kayıtları ve sosyal güvenlik numaraları yer alıyordu.

Filmde, Kuzey Kore'nin başındaki isim Kim Jong-un’a suikast komplosu planlanıyor ve bu nedenle Kuzey Kore’nin haziran ayından bu yana filmin gösterimini engellemek istediği biliniyor. Saldırıda şüpheli görülen ülke iddiaları yalanladı ama saldırıları övdü.

ABD’de bir sinema salonunda filmin gösterimi iptal edildi. Diğer salonların nasıl karar alacağı merak konusu.