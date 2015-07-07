T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama: IŞİD'in gaz ve petrol tesislerini vuracağız

Obama, koalisyon güçlerinin IŞİD karşı mücadelesini yoğunlaştırmaya başladığını açıkladı

07 Temmuz 2015 12:38

ABD Başkanı Barack Obama, koalisyon güçlerinin Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı mücadelesini yoğunlaştırmaya başladığını açıkladı.

Pentagon'da konuşan Obama, ABD'nin Suriye'ye takviye birlik göndermeyeceğini ancak ılımlı Suriye muhalefetine desteğini artıracağını söyledi. Obama, "IŞİD'i yenilgiye uğratmak için orada etkili bir ortağa ihtiyacımız var" dedi.

Barack Obama'nın açıklaması, IŞİD'in Kürt güçlerden Ayn İssa kasabasını geri aldığı yolundaki haberleri izliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, ABD öncülüğündeki koalisyın güçleri, Eylül ayından beri IŞİD hedeflerine hava saldırıları düzenliyor. IŞİD'in Suriye'deki fiili başkenti kabul edilen Rakka'ya dün çok şiddetli hava saldırıları düzenlenmişti.

Barack Obama konuşmasında, "Suriye'deki IŞİD varlığına karşı çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Hava saldırılarımızda, örgütün operasyonlarını mali kaynak sağlamak için kullandığı petrol ve gaz tesislerini hedef almaya devam edeceğiz. Orada güvenilir bir ortağımız olursa, IŞİD püskürtülebilir" dedi.

Obama bununla birlikte, örgüt karşısında sonuç almanın kolay olmayacağı uyarısında bulundu. Pazartesi günü IŞİD'in Rakka yakınlarındaki Ayn İssa kasabasını ele geçirdiği açıklanmıştı.

Muhaliflerle bağlantılı Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in Ayn İssa ve köylerini büyük bir saldırıyla geri aldığını belirtti. Ancak Halk Savunma Birlikleri (YPG) sözcüsü, iki hafta önce IŞİD'den aldıkları kasabayı hala savunduklarını söyledi.

Ocak'ta Kobani'den çıkarılan IŞİD, Türkiye sınırındaki bazı bölgelerde yenilgiye uğramıştı.

ETİKETLER

obamaışidvurulacak

İlgili Haberler

Belçika, IŞİD karşıtı koalisyondan ayrıldı

Koalisyonda bulunan 6 adet F-16 uçağının geri döndüğünü açıklayan Belçika, Haziran ayı başında koalisyondan ayrılmayı planladıklarını duyurmuştu

ABD IŞİD’in kalbi Rakka'yı vurdu; 22 ölü

ABD'li yarbay: Bugüne dek Suriye'de planlanmış en büyük hava saldırıları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24