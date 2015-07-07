Obama: IŞİD'in gaz ve petrol tesislerini vuracağız

ABD Başkanı Barack Obama, koalisyon güçlerinin Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı mücadelesini yoğunlaştırmaya başladığını açıkladı.

Pentagon'da konuşan Obama, ABD'nin Suriye'ye takviye birlik göndermeyeceğini ancak ılımlı Suriye muhalefetine desteğini artıracağını söyledi. Obama, "IŞİD'i yenilgiye uğratmak için orada etkili bir ortağa ihtiyacımız var" dedi.

Barack Obama'nın açıklaması, IŞİD'in Kürt güçlerden Ayn İssa kasabasını geri aldığı yolundaki haberleri izliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, ABD öncülüğündeki koalisyın güçleri, Eylül ayından beri IŞİD hedeflerine hava saldırıları düzenliyor. IŞİD'in Suriye'deki fiili başkenti kabul edilen Rakka'ya dün çok şiddetli hava saldırıları düzenlenmişti.

Barack Obama konuşmasında, "Suriye'deki IŞİD varlığına karşı çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Hava saldırılarımızda, örgütün operasyonlarını mali kaynak sağlamak için kullandığı petrol ve gaz tesislerini hedef almaya devam edeceğiz. Orada güvenilir bir ortağımız olursa, IŞİD püskürtülebilir" dedi.

Obama bununla birlikte, örgüt karşısında sonuç almanın kolay olmayacağı uyarısında bulundu. Pazartesi günü IŞİD'in Rakka yakınlarındaki Ayn İssa kasabasını ele geçirdiği açıklanmıştı.

Muhaliflerle bağlantılı Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in Ayn İssa ve köylerini büyük bir saldırıyla geri aldığını belirtti. Ancak Halk Savunma Birlikleri (YPG) sözcüsü, iki hafta önce IŞİD'den aldıkları kasabayı hala savunduklarını söyledi.

Ocak'ta Kobani'den çıkarılan IŞİD, Türkiye sınırındaki bazı bölgelerde yenilgiye uğramıştı.