ABD IŞİD’in kalbi Rakka'yı vurdu; 22 ölü

ABD öncülüğündeki koalisyon, terör örgütü IŞİD’in Suriye’deki merkezi Rakka kentine yönelik en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. "Bugüne dek Suriye'de planlanmış en büyük hava saldırıları" olarak nitelendirilen operasyonda, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre en az 22 kişi öldü.

Taarruzlar cumartesi gecesi ve pazar sabaha karşı düzenlendi. Koalisyon askeri sözcüsü ABD’li Yarbay Thomas Gilleran, hava saldırılarının IŞİD’in Suriye ve Irak boyunca hareket kabiliyetine zarar vermek amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, Gilleran, “Bu, şu ana dek Suriye’de gerçekleştirdiğimiz en büyük operasyonlardan biri oldu ve IŞİD’in Rakka’dan hareket etme yeteneğini zayıflatıcı etkileri olacak” dedi. Saldırıların “terörist hareket özgürlüğünü ciddi şekilde daralttığı” belirtilen açıklamada Rakka ve çevresinde IŞİD binaları ile transit yollarının hedef alınarak çok sayıda hedefin tahrip edildiği ifade edildi.

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bombardımanda en az 22 kişinin öldüğünü duyurdu. Ölenler arasında biri çocuk 6 sivil olduğu bildirildi. Gözlemevi, kalanların ise IŞİD militanları olduğunu kaydetti. Onlarca kişi ise yaralandı.

Çatışmalar sürüyor

Öte yandan Suriye’nin diğer cephelerindeki çatışmalar devam ediyor. Aralarında terör örgütü El Kaide’nin bu ülkedeki kolu El Nusra Cephesi’nin de bulunduğu 13 örgüt, Suriye’nin en büyük kenti Halep’in batısındaki Esad rejiminin elindeki bölgelere geçen perşembe akşamı son üç yılın en büyük saldırısını başlatmıştı. Fransız AFP ajansı Gözlemevi’ne dayandırdığı haberinde kentteki Esad rejimi güçlerine karşı savaşan iki muhalif koalisyondan El Nusra ile cihatçı müttefiklerinin Zehra semtinde ilerleyemediklerini bildirdi

Daha ılımlı gruplardan oluşan Halep’in Fethi koalisyonu ise rejim birliklerinin kışla olarak kullandığı bir araştırma tesisini ele geçirdi. Diğer taraftan rejim güçleri ile müttefikleri Şii Hizbullah örgütü, Suriye’nin Lübnan sınırında bulunan kilit konumdaki Zabadani kentinin batısındaki Jamaiyet semtine dün girdi. Başkent Şam’ın 45 kilometre kuzeybatısındaki kent 15 Mart 2011’de iç savaşın başlamasından kısa süre sonra muhaliflerin eline geçmişti. Rejim güçleri önceki gün şehre saldırı başlatmıştı.

Not: ABD öncülüğündeki Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oluşan koalisyon, Suriye’deki IŞİD hedeflerini 22 Eylül 2014’ten bu yana bombalıyor. Bu hava harekâtları örgütün hem Kobani’yi ele geçirmesini önlemede hem de Tel Abyad’ı kaybetmesinde önemli rol oynadı.