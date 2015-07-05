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Yaşam

Kilis’te 8 IŞİD militanı yakalandı

Yakalanan 8 IŞİD militanı arasında bir de çocuk bulunuyor

05 Temmuz 2015 10:10

Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan IŞİD militanı 1'i çocuk, 8 yabancı uyruklu kişi Kilis'te güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, isimleri açıklanmayan 1'i çocuk 8 IŞİD üyesi yabancı uyruklu kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışırken yakalandığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1'inci Hudut Alay Komutanlığı unsurları tarafından, Kilis Elbeyli'de, yasa dışı yollarla Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışan, DEAŞ Terör Örgütü mensubu 1'i çocuk toplam 8 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır."

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