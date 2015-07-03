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Dünya

Belçika, IŞİD karşıtı koalisyondan ayrıldı

Koalisyonda bulunan 6 adet F-16 uçağının geri döndüğünü açıklayan Belçika, Haziran ayı başında koalisyondan ayrılmayı planladıklarını duyurmuştu

03 Temmuz 2015 23:17

Belçika, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonda bulunan 6 adet F-16 savaş uçağının geri döndüğünü açıkladı. 9 aydan bu yana koalisyonda yer alan ve bölgeye savaş uçakları gönderen Belçika, böylelikle IŞİD karşıtı koalisyondan çıkmış oldu.

Sputnik'in haberine göre Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Haziran ayında yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı bütçesindeki sorunlar nedeniyle koalisyondan ayrılmayı planladıklarını duyurmuştu.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa, Belçika'ya ait uçakların diğer ülkelere kıyasla daha fazla uçuş yaptığı belirtilmiş, Hollanda ve diğer koalisyon ülkeleriyle eşit uçuş sayısı belirlenmesi halinde koalisyona yeniden katılmalarının mümkün olabileceği ifade edilmişti.

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