Obama: Son kararımı vermedim; BM harekete geçmekte yetersiz kalıyor

Çeviri: Varsan Çekiç

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Suriye açıklamasının ardından Başkan Barack Obama, Beyaz Saray'da küçük bir medya grubunun sorularını cevapladı. Reuters'ın haberine göre, Estonya, Litvanya ve Letonya liderleri ile yapacağı görüşmelerden önce Obama, Suriye hakkında kısa bir konuşma yaptı. Reuters muhabiri Margarita Noirega, Obama'nın konuşmasının satır başlarını, Reuters'ın canlı akış sayfasında paylaştı:

ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye hakkında yaptığı açıklama

-Suriye'nin kimyasal silah saldırıları dünyaya karşı bir meydan okumadır, İsrail ve Ürdün gibi ABD'nin müttefiklerine karşı da bir tehdittir.

-Obama, Suriye'nin kimyasal silah kullanmasına karşı verilecek karşılık için son kararını vermedi

- Obama ucu açık bir vaate değil, sınırlı bir müdahaleyi göz önünde bulunduruyor

-Suriye'de kimyasal silahların kullanılması, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ediyor.

- Obama, ABD'nin hâlâ Suriye'ye verilecek tepkiyi planlama aşamasında olduğunu belirterek, "uluslararası toplumun harekete geçmesini tercih ederdim" dedi.

- kimsenin kendisinden daha çok "savaş yorgunu" olmadığını söyleyen Obama, ancak ABD'nin uluslararası normları korumak için gönüllü olması gerektiğini belirtti.

-Obama, normların açık ihlalinin karşısında BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmekte "yetersizlik" gösterdiğini söyledi.

- Obama, eğer kimyasal silah kullanımı hakkında hiçbir harekette bulunulmazsa, bunun normların bir anlamının olmadığının işaretini vereceğini belirtti.

-Obama: "Dünyadaki bir çok insan Suriye hakkında bir şeyler yapılmasının gerektiğini düşünüyor ancak hiç kimse bunu yapmak istemiyor"