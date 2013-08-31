Org. Necdet Özel: Endişeli değiliz, hazırlıklarımız var

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Suriye’ye operasyon konusundaki gelişmelerle ilgili “Endişeli misiniz?” sorusu üzerine, “Niye endişeli olalım. Gerekli hazırlıklarımız var” diyerek yanıt verdi. Çankaya Köşkü’ndeki 30 Ağustos resepsiyonunda Özel, “Yeni bir tezkere gerekir mi?” sorusunu ise, “Bununla ilgili biz geçtiğimiz yıl aldığımız direktifler doğrulutusunda çalışıyoruz” diyerek yanıtladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Suriye’den bir saldırı olup olmayacağı konusundaki soruya Özel, “Onu bilemiyorum. Siz manşetler atıyorsunuz. Kimin ne füzesi var ne kadar askeri var. Bunlar zaten internette dolaşıyor görüyoruz” dedi. Özel, “Güzel şeyler yazın, güzel şeyler okuyalım” diyerek de espri yaptı.

“Bu konularla ilgili brifing vermeyi düşünür müsünüz?” sorusuna Özel, “Gerekli açıklamalar zaten yapılıyor” dedi.

'TSK istihbarat örgütü değil'

Örgütün çekilmesiyle ilgili olarak Özel, “TSK, istihbarat örgütü değildir. Başbakan’a istihbarat bilgileri veriliyor. Ona sayılar geliyor. Başka bir açıklama olmadığına göre öyledir” yanıtını verdi. Özel, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Suriye açıklaması konusunda ise, “Çok yoğun bir gündü. Hiç oturmadık takip edemedim” dedi.