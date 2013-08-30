ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Esad birçok kez kimyasal silah kullandı

Suriye'deki kimyasal saldırıyı değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Onlar Esad’ın gazıyla öldüler. Suriye Dışişleri Bakanı'nı aradım ve saklayacak bir şeyiniz yoksa hemen BM denetçilerinin bölgeye girmesine izin verin dedim ama onlar 4 gün boyunca bölgeyi bombaladı" dedi.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry şöyle konuştu:

"Kongre üyelerine danışmalıyız. Bugün hükümetin açıklayacağı rapor önemli. Çünkü bulgularımız çok net ve bizi bir şeyler yapmaya zorluyor. Kendiniz okuyun ve kanıtlara bakın. Binlerce kanıt var. Bunları okuyabilir ve kendi kararınızı verebilirsiniz. Şam yakınlarında 21 Ağustos'ta gerçekleşen saldırıya ilişkin istihbarat komitemiz durumu değerlendirdi ve size şunu söyleyebilirim ki Irak savaşından çok farklı bir durum var karşımızda. Her şeyi halka sunamayacağız kanıtlar bakımından. Esad rejiminin kimyasal silahları olduğunu biliyoruz. Rejimin bu yıl içinde pek çok silahları kullandığını biliyoruz. Çarşamba günkü saldırıya kadar Esad rejimi daha önce de küçük çapla saldırılar gerçekleştirmişti. Şunu da biliyoruz ki saldırıdan 3 gün önce rejim bu bölgede saldırıya hazırlık yaptı.

'Onlar Esad’ın gazıyla öldüler'

Roketlerin sadece rejim kontrolündeki yerlerden ateşlendiğini ve sadece muhaliflerin olduğu bölgelere gittiğini biliyoruz. Sosyal medyada da binlerce kanıt gördük. İnsanlar spazm geçiriyorlardı, bir sürü ölü gördük. Burada Suriye’nin sıradan insanları hayatını kaybetti. Doktorlar bir yaralanma olmadığını söylediler. Ölenlerin vücutlarında tek bir damla kan yoktu. Çocuklar kadınlar yan yana yatıyorlardı. Onlar Esad’ın gazıyla öldüler. Suriye Dışişleri Bakanı'nı aradım ve saklayacak bir şeyiniz yoksa hemen BM denetçilerinin bölgeye girmesine izin verin dedim ama onlar 4 gün boyunca bölgeyi bombaladı. Kanıtlar zarar gördü."

'Türkiye, rejimin sorumlu olduğunu ve bundan hiçbir şüphe olmadığını söyledi'

Esad gibi bir katil kendi kanından insanları öldürüyorsa ABD buna hayır diyecektir. İnsanlığa yönelik bu saldırı bizi ilgilendiriyor. Bu olay bizim dünyadaki saygınlığımızla ve güvenilirliğimizle ilgili bir olay. Eğer hiçbir şey yapmazsak ve sadece kınarsak bunun bir sonucu olacaktır. Biz bir şeyler yapmalıyız. İslami birlikler bu saldırıyı kınadılar. Türkiye rejimin sorumlu olduğunu, bundan hiçbir şüphe olmadığını söyledi. Rusya BM’nin alacağı herhangi bir kararı engelliyor. ABD kendi kararını kendisi verecek. Kendi değerlerine göre verecek. ABD halkı 10 yıllık savaştan sonra savaştan yoruldu. İnanın ben de savaştan yoruldum. Barış istiyoruz ama barış kendi kendine gelmeyecek.

'Bu diktatöre göz yumarsak tarih bizi yargılayacak'

Eğer bu diktatöre göz yumarsak tarih bizi yargılayacak. Bildiğimiz bir şey var, Başkan Obama bir şey söylerse yapar. Hangi kararı alırsa alsın bu karar Libya ve Mısır’a benzemeyecek. Operasyon kimyasal silah kullanımını önlemeye yönelik olacak ve biz taahhütlerimize uyacağız. Bizim amacımız bu işin diplomatik yollarla çözülmesi. Biz müzakere masasına gitmek istiyoruz çünkü bunun askeri yöntemlerle çözülmeyeceğini biliyoruz.”

Kerry’nin Suriye konuşmasının ardından üst düzey Beyaz Saray ve Dışişleri yetkilileri basına bir perde arkası brifingi verecekler. Suriye’ye yapılacak Amerikan saldırısıyla ilgili operasyona gerekçe kimyasal silah kullanımına ilişkin delillerin paylaşılacağı brifingin ardından da Başkan Obama’nın vereceği talimat beklenecek. Başkentte herkes operasyonun ne zaman başlayacağını bekliyor.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan 'kimyasal saldırı' haritası