Obama beş milyon kaçak göçmeni rahatlattı

ABD Başkanı Barack Obama ülkenin göç politikasında yaklaşık beş milyon kaçak göçmeni sınır dışı edilmekten kurtarabilecek değişiklikler açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Obama televizyonda yayımlanan konuşmasında "Gölgelerden çıkın ve yasal olun" dedi.

Muhalefetteki Cumhuriyetçiler Obama'nın Kongre'nin onayı olmadan attığı bu adımla yetkisini aştığını ve Kongre'yle Beyaz Saray arasındaki ilişkilerin zehirleneceğini belirtti.

ABD'de şu anda 11 milyon dolayında kaçak göçmen bulunuyor ve bu yıl özellikle ülkeye kaçak giren çocuklar kriz yarattı.

Obama'nın planı çerçevesinde ABD vatandaşları ya da yasal oturuma sahip olan çocukların anne ve babaları üç yıllık çalışma izni almak için başvuru yapabilecek.

Çalışma izni ABD'de beş yıldır yaşayan anne ve babalara verilecek. Ülkedeki 3,7 milyon kaçak göçmenin bu kriterlere uyduğu tahmin ediliyor.

'Af anlamına gelmiyor'

Obama konuşmasında yaptığı değişikliklerin kaçak göçmenlerin affı anlamına gelmediğini vurguladı.

Obama, "Benim anlattığım şey hesap verebilirlik, sağduyu ve orta yolu bulma yaklaşımı" dedi.

Başkan Obama değişikliklerle milyonlarca kişinin çalışma izni alacağını, ancak bunun Amerikan vatandaşlığına giden bir yol olmadığını ve Amerikan vatandaşlarıyla aynı haklardan faydalanamayacaklarını vurguladı.

Obama, "Suçluysanız, sınır dışı edileceksiniz. ABD'ye yasadışı yollardan girmeyi planlıyorsanız yakalanma ve geri gönderilme ihtimaliniz arttı" dedi.

Obama'nın değişiklikleriyle ABD'ye çocukken yasadışı yollardan getirilenlerin sınır dışı edilmesini tecil eden 2012 tarihli program da genişletildi.

Cumhuriyetçiler öfkeli

Muhalefetteki Cumhuriyetçiler ise Obama'nın planına öfkeli.

Arizona Senatörü John McCain Obama'nın planını "yetki ihlali" olarak tanımladı ve "göç sistemimizdeki bozuklukları düzeltmiyor" dedi.

Teksas Valisi Rick Perry de planın "daha az değil, daha çok göç getireceğini" savundu.

Obama'nın değişiklikleri kaçak göçmenlere vatandaşlık yolunu açabilecek Kongre onaylı yasa kadar ileri gitmiyor. Ancak söz konusu yasa Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden hiç geçememişti.

Obama daha önce karşılıklı ödünlerle Kongre'den geçebilecek bir göç yasasını imzalayacağını söylemişti.

Obama yetkisini aştığı yönündeki eleştirilere "göç sistemimizi daha iyi çalışır hale getirmek için Kongre'nin yapamadığımı benim yapmamı sorgulayanlara tek bir yanıtım var, yasa geçirin" karşılığını verdi.