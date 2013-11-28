ABD Göçmenlik Reformu için oruçlu eylem desteği

Işıl Öz

Uzun süredir beklenen ABD Göçmenlik Reformu, geçtiğimiz yaz Senato’dan onay alsa da, Cumhuriyetçi Parti’nin 2010’dan bu yana çoğunlukta olduğu ve başkanlığını John Boehner’in yaptığı Temsilciler Meclisi’nde askıda bekliyor. ABD’deki göçmenlere çeşitli konularda hizmet veren Theabridge’te yönetici ve danışman olarak çalışan Yasemin Elmas, Senato’nun onayından bu yana, ABD'de çoğunluğun reformu desteklediğini söyledi. Elmas, "Reformu savunanlar, sayıları gitgide artan toplantılar, yürüyüş ve gösteriler yaparak reforma destek hareketini tüm Amerika’da yaymaktalar. Eylül ayı içinde başlayan bir diğer eylem ise “oruç”. Özellikle inanca dayalı olarak başlatılan söz konusu aktivizm, insanların merhamet duygularına hitap ediyor" dedi

Yasemin Elmas, reformun senatodan geçtikten sonra Temsilciler Meclisi'nde beklemesinin nedenini şöyle açıkladı:

“Başta Boehner olmak üzere, Temsilciler Meclisi’nin, reform tasarısında, ABD’de belgesiz olarak yaşayan göçmenlere vatandaşlık hakkı verilmesinin “genel af” olduğunu düşünmeleri”

Elmas, Senato’nun onayından bu yana ABD Göçmenlik Reformu’na desteğin giderek arttığını hatta ABD’de çoğunluğun reformu desteklediğini söyledi ve “Reformu savunanlar, sayıları gitgide artan toplantılar, yürüyüş ve gösteriler yaparak reforma destek hareketini tüm Amerika’da yaymaktalar. Eylül ayı içinde başlayan bir diğer eylem ise “oruç”. Özellikle inanca dayalı olarak başlatılan söz konusu aktivizm, insanların merhamet duygularına hitap ediyor. Toplum bireylerinin, göçmenlik sisteminin haksızlıklarından etkilenen 11 milyonun üzerindeki bireylere, dayanışma içinde destek vermesini sağlamayı amaç edinen “oruç tutma” eylemine, dini liderler ve gruplar, azınlık dernek ve kuruluşları, senatör ve temsilciler ile göçmen, insan ve kadın hakları konusunda çalışan pek çok kişi ve kuruluş destek veriyor. Washington DC, Illionois, Arizona, California, New York eyaletlerinde devam eden eylemlerin her gün destekçilerinin arttığını duyuyoruz” diye ekledi.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Yardımcısı Joe Biden’in, DC’de bulunan “National Mall”da oruç tutanları, hem Beyaz Saray’ın hem de kendisinin desteğini göstermek amacıyla ziyaret ettiğini hatırlatan Elmas, oruç tutanların da bunu reformdan etkilenecek herkes için, kendileri için, ebeveynlerinin onuruna ve ABD Göçmenlik Reformu’nun gerekliliğine dikkat çekmek, kamuoyunu bilgilendirmek için yaptıklarını belirttiklerinin altını çizdi.

Elmas, son olarak, “ABD Göçmenlik Reformu’nu destekleyen herkes, bunun tüm ülke ve hem ekonomi, hem de parçalanmış aileler için en doğru adım olduğunu savunuyor. Reform, geçtiği takdirde, ABD ekonomisine, şu anda en çok ihtiyaç duyduğu taze kanı sağlayacak bir adım olarak görülüyor. Yıllardır beklenen ABD Göçmenlik Reformu’nun geçeceği konusundaki umutlar, 2013 yılı için azalsa da önümüzdeki yıl için çok daha yüksek. Reformun en kısa zamanda ve en yararlı şekilde geçmesi hepimizin dileği” dedi.