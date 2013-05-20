ABD Göçmenlik Reformu ne durumda?

Işıl Öz/ T24

Uzun süredir beklenen ABD Göçmenlik Reformu’nun Senato’da ve Meclis’te görüşmeleri devam ediyor. Kapsamlı reform tasarısına son şeklin verilmek üzere olduğunu öğrenir öğrenmez ABD’deki göçmenlere çeşitli konularda hizmet veren Theabridge'te yönetici ve danışman olarak çalışan Yasemin Elmas’a ulaştım.

Elmas, reform tasarısı hazırlanırken en çok sorun yaşanan konular içinde sınır güvenliği ile belgesiz olarak ABD’de yaşayan ve 11 milyon civarında olduğu tahmin edilen göçmenlere vatandaşlık yolunun açılması olduğunu belirtti ve ekledi:

“Senato, söz konusu belgesiz göçmenlerin vatandaşlık için bekleme süresinin 13 yıl olmasını isterken, Temsiler Meclisi’nde bunun 15 yıl olması istenmekte. 31 Aralık 2011’den itibaren ABD’de belgesiz olarak yaşayanları kapsayacak olan tasarı, söz konusu göçmenlerin 500 dolar ceza ve eğer daha önce yatırmadılarsa, geriye dönük olarak vergilerini ve işlem için gerekli ücreti yatırmalarını öngörüyor.

Bir diğer konu, işverenlerin “E-Verify” sistemine kayıt yaptırmalarıyla ilgili. Meclis bu sistemin beş veya altı yıl içinde tamamlanmasını isterken, Senato 10 yıl içinde olmasını öngörüyor. Sorunlu olan diğer konu da geçici misafir-işçi vize kotasının Demokratlarca istenen 200 bin mi, yoksa Cumhuriyetçilerce istenen 200 binin üzerinde mi olacağı…”

Yıllardır, ABD’de göçmenlik sisteminde önemli değişiklik ve güncellemelerin şart olduğu söylendi ama bir türlü değişim yaşanmadı. Bu defa farklı olan ne, reformun geçmesine kesin gözü ile bakılıyor mu?

Geçen yıllara göre çok daha umutluyuz, ama henüz yüzde yüz geçecek diyemiyoruz, ne yazık ki. Farkı, ayrıldıkları yerler de olsa, her iki partinin de, bu kez reform üzerinde ortak çalışabiliyor olması. Reformun geçmesinin ABD ekonomisine şu anda en çok ihtiyaç duyduğu taze kanı sağlayacağı öngörülüyor.

Yıllardır beklenen ABD Göçmenlik Reformu’nun geçeceği konusundaki umutlar, özellikle her iki partinin de konuya daha uzlaşmacı yaklaşımlarından dolayı, bu kez daha fazla. Herkes için en iyi şekilde sonuçlanmasını diliyorum.

Tasarı ne zamana tamamlanır ve onaylanır dersiniz?

Tahminler bu yıl içinde olacağı yönünde olmakla birlikte kesin bir tarih vermek zor. Senato ve Meclis’in tasarı üzerinde yapacakları değişikliklere ve bunların ne kadar zaman alacağına göre değişecek tamamlanması... Eylül diye tahminler de var, yıl sonundan önce diyenler de… Tabii, hepimiz en kısa zamanda ve en kapsamlı ve olumlu şekilde tamamlanmasını umuyoruz.

Tasarıda ele alınan, Elmas’ın dikkat çektiği bazı konular şöyle:

- Legal Permanent Residents (Green Card sahipleri)'nin eş ve çocuklarının da, vatandaşlarınki gibi ilk kategoriye dahil edilmeleri.

- Kardeşler için vize başvurularının ve Green Card lotarisinin kaldırılması.

- Göçmenlik başvurularına, yıllık 120 bin ila 250 bin adet vizenin verileceği, “Değer Bazlı” puanlama sisteminin getirilmesi.

- Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (“STEM”) dallarında ABD’den yüksek lisans derecesiyle mezun olanlara, Green Card yolunun açılması.

- H-1B geçici çalışma vize kategorisinde kotaların ve işverenlerce ödenen başvuru ücretlerinin artırılması; eş ve çocuklara çalışma izni sağlanması.

- ABD’de yeni şirket kurmuş ve iş yaratma ve belli bir ciroya sahip şirket sahibi yatırımcılara, geçici “X” Vizesi veya Green Card “EB-6” vizesi başvuru olanağı tanınması.

- ABD şirketlerine yılda 112 bin tarım işçisi getirme olanağının sağlanması.

- İstihdam ve işgücü sıkıntısı çekilen alanlara bağlı olarak kotası belirlenecek düşük vasıflı işgücüne yönelik “W” vize kategorisinin oluşturulması.